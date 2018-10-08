Детали Адвокат: Обвинение хочет осудить моего клиента и де-юре закрепить факт несанкционированных вылетов Наливайченко в Россию, которых не было

2018-10-08 17:20 216

Адвокат Александр Мазур, который представляет в суде интересы подполковника СБУ, рассказал в интервью интернет-изданию "ГОРДОН", как дело его клиента связано с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко, почему он считает, что политик не мог в 2015 году летать из Жулян в Россию с главой "Украинского выбора" Виктором Медведчуком, каким образом это пытается доказать следствие и каких высокопоставленных свидетелей привлекает прокуратура к этому производству.

В 2017 году Главное следственное управление Службы безопасности Украины сообщило, что расследует уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины – повторное незаконное перемещение лиц через государственную границу. "В ходе расследования возникла необходимость допросить в качестве свидетеля бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, в связи с чем последний был вызван на допрос в СБУ Украины и 2 сентября 2017 года допрошен по известным ему обстоятельства совершения указанного выше уголовного преступления", – сообщала пресс-служба ведомства.

В СБУ утверждали, что 2014–2015 годах сотрудники СБУ организовали незаконное пересечение государственной границы Украины "одним из бывших руководителей Службы безопасности Украины", который якобы вместе с лидером организации "Украинский выбор" Виктором Медведчуком совершил несколько вылетов в Российскую Федерацию без прохождения пограничного и таможенного контроля.

Допрос Наливайченко закончился без предъявления обвинений, в деле он проходит как свидетель. А обвиняемый – действующий подполковник СБУ – предстал перед судом. Журналисты издания "ГОРДОН" пообщались Александром Мазуром – адвокатом сотрудника спецслужбы – и выяснили, на каком этапе сейчас слушания, почему защитник уверен, что доказать вину его клиента прокуратура не сможет, и как в деле о якобы полетах Наливайченко в Россию обвиняемым оказался не экс-глава СБУ, а его бывший подчиненный.

– В чем суть обвинений против вашего клиента и как его дело связано с Наливайченко?

– Я представляю интересы подполковника СБУ, который обвиняется в том, что в сговоре с неустановленными лицами организовал в апреле 2015 года несколько вылетов в Россию для Наливайченко Валентина Александровича (на тот момент – председателя СБУ). Поскольку мой подзащитный и на данный момент является действующим сотрудником СБУ, можно я не буду называть пока его анкетных данных? Цель этого уголовного дела проста: осудить моего клиента и таким способом де-юре закрепить факт несанкционированных вылетов Наливайченко в Россию, которых не было. И это на фоне того, что Наливайченко объявил о своем походе в президенты. Я считаю, что у этого уголовного дела есть явный политический подтекст.

– Ваш клиент не отстранен от должности?

– Нет, он по-прежнему исполняет свои служебные обязанности и является военнослужащим СБУ: недавно был в отпуске и снова вернулся на службу. Самое удивительное в этой истории то, что вменяют ему часть 2 статьи 332 УК Украины – то есть повторное незаконное перемещение лиц через государственную границу, однако в деле фигурирует лишь одна дата вылета – 3 апреля 2015 года. Почему при наличии одного эпизода лицу вменяется повторность – на этот вопрос нам ни прокурор, ни следователь ответа до сих пор не дали. Может быть, причина кроется в желании выйти на тяжкое преступление, ибо только часть вторая статьи 332 УК Украины предусматривает наказание от пяти до семи лет лишения свободы и расследованием тяжкого преступления хотят оправдать участие в нем СБУ и Генеральной прокуратуры. Но для всех понятно, что если "повторно" – то это два и более эпизода, а тут и первый-то не доказывается. Вот с таким делом прокурор пришел в суд.

– Дело уже в суде?

– Да, в Соломенском районном суде города Киева полным ходом идут судебные заседания, но мы еще не добрались до допроса свидетелей. Я думаю, что не только мы, но и свидетели стороны обвинения очень готовятся к этому этапу. Дело в том, что на досудебном следствии свидетели дали очень странные показания, с которыми даже прошли детектор лжи, однако у нас есть все основания полагать, что говорят они неправду. Прокурор утверждает, что свидетели были в Жулянах и видели Наливайченко. Но по нашим данным, некоторых из них не было не только в аэропорту, но и в Украине. И тогда вопрос: как же они прошли детектор лжи, если утверждают то, чего не могли видеть?

– Откуда вы знаете, что их не было в этот день в Жулянах?

– Все просто: требования к пропускному режиму в аэропортах, тем более международных, строго регламентируются действующим национальным и международным законодательством. Там очень серьезная система контроля доступа во все зоны аэродрома, тем более в так называемые "стерильные зоны".

– Вы получили данные пропускной системы аэропорта?

– Поскольку обвинение не считало нужным анализировать данные системы контроля доступа аэропорта, нам пришлось самостоятельно запрашивать эту информацию о посекундном перемещении всех свидетелей. Эти доказательства будут предоставлены суду.

– Служебные обязанности вашего клиента предполагают пропуск людей в аэропорт?

– Мой клиент проходил службу в экономическом главке СБУ и руководил отделом, который осуществлял контрразведывательное обеспечение экономических интересов страны в аэропортах Борисполь и Жуляны. В его функциональные обязанности входило исключительно контрразведывательное сопровождение экономических процессов на этих объектах.

– А давать распоряжения кого-то пропустить в качестве сотрудника СБУ он мог?

– Безусловно нет, поскольку кроме СБУ в работе аэропорта задействованы пограничники, таможня, служба авиационной безопасности и другие. Более того, все процессы, связанные с обеспечением режима в пунктах пропуска через государственную границу, возложены на госпогранслужбу. Именно они, а не СБУ, там руководят. Например, именно госпогранслужба выдавала разрешение на нахождение моего клиента в режимных зонах, а не наоборот.

– Но если представить, что дело было так, как утверждает обвинение – Наливайченко с Медведчуком зашли в аэропорт, сели в самолет без прохождения контроля – что в это время делали все эти службы, которые отвечают за безопасность? Прокуратура предъявляет доказательства, что Госпогранслужба, таможенная служба, сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта были выключены в этот момент из процесса?

– Они себя этим не утруждают. По мнению обвинения, мой подзащитный организовал это "с другими неустановленными лицами" – и на этом точка. Однако вопрос о "выключении всех служб" по команде СБУ не может обсуждаться даже теоретически, поскольку он выходит за рамки национальной безопасности. Из Жулян летают воздушные судна практически по всему миру. И если встать на позицию следствия, то мой клиент мог организовать террористический акт в любом аэропорту планеты. Но это не так. За авиационной безпасностью следят не только неподконтрольные друг другу службы страны, но и Международная ассоциация гражданской авиации. И больше всего возмущает то, что отсутствие данных о вылете 3 апреля 2015 года Валентина Наливайченко из Жулян обвинением трактуется само по себе тоже как доказательство! Нет факта? Ага, значит он летел под другой фамилией. Вот так сегодня строят обвинение.

– И под какой фамилией Наливайченко тайно летел, по данным следствия?

– Эта информация также отсутствует в материалах следствия. Однако в суде прокурор безосновательно продолжает утверждать, что Наливайченко все же летел под чужой фамилией.

– Но этот пассажир с другой фамилией должен был быть зарегистрирован?

– Совершенно верно. Но второго пассажира на борту не было и это – факт! Забавное дело.

– Сколько уже было судебных заседаний?

– Уже порядка пяти. Пока мы исследуем письменные доказательства, весь тот хлам, который собрало следствие СБУ под руководством Генеральной прокуратуры: запросы, сопроводительные письма, поручения оперативным подразделениям и их ответы… Но там нет доказательств.

– А до допроса свидетелей когда доберетесь?

– Я думаю, в ближайшее время, может быть, через заседание. Ближайшее заседание у нас запланировано на 8 октября. Я надеюсь, что, будучи допрошенными в суде без давления со стороны следователей СБУ, свидетели смогут пояснить, что и как было на самом деле. Возможно, Наливайченко действительно когда-то вылетал из Жулян, но по территории Украины и было это совсем в другой день. Ибо фактом является то, что 3 апреля 2015 года его не было в Жулянах. Я надеюсь, что гласность и состязательность судебного процесса помогут установить истину.

– В какой момент к делу подключилась прокуратура? И какая именно?

– Материалы собирает СБУ, а в суде уже в дело вступает государственный обвинитель, в нашем случае – это прокурор Генеральной прокуратуры. Он дальше двигает это дело к приговору. В нашем деле процессуальное руководство изначально осуществляла Генеральная прокуратура, которая курировала действия следователей, давала им указания и тому подобное. Хотя если вернуться к истории вопроса, то это дело даже не в подследственности СБУ. Все преступления, согласно закону, поделены между правоохранительными органами. Это уголовное производство СБУ не должна была расследовать, но Генеральная прокуратура поручила осуществление досудебного следствия именно следователям Главного следственного управления СБУ.

– А кто должен был расследовать?

– Национальная полиция.

– А почему расследуют не они?

– Есть, к сожалению, такая негативная практика, когда следователи открывают производства не по своей подследственности, а потом прокуратура "в ручном режиме" поручает им расследование этого конкретного преступления. Так произошло и в данном случае, что является незаконным. О недопустимости нарушения подследственности пишут ученые, заявляют адвокаты, есть уже и негативная (для обвинения) практика на этот счет, ибо собранные с нарушением подследственности доказательства считаются ничтожными. Например, не так давно суд оправдал следователя СБУ – его обвиняли в вымогательстве взятки, но суд признал недопустимыми все собранные доказательства, так как военная прокуратура не имела права расследовать это дело.

– Какие факты предъявляет в суде прокуратура? Должна же быть база для обвинения, не совсем же на пустом месте строят процесс?

– Есть такой факт: 3 апреля 2015 года из Жулян действительно вылетал самолет Медведчука в Российскую Федерацию. По мнению следствия, не все находящиеся в этом самолете пассажиры были записаны, в частности, якобы не был записан Наливайченко. Но правда состоит в том, что в этот день ни на борту, ни на территории Жулян Наливайченко не было. И поэтому обвинению остается строить дело лишь на показаниях свидетелей, которые либо заблуждаются, либо осознанно обманывают.

– И свидетели по фотографиям опознают, что это был Наливайченко?

– Удивительно, но некоторые – да. Следователи даже изменили анкетные данные таким свидетелям, чтобы защита не смогла их вызвать в суд. Но так получилось, что в одних протоколах изменили анкетные данные, а в других – нет. Кроме того, на фотографиях при проведении следственного эксперимента этим свидетелям забыли закрыть лицо. Поскольку тайна по поводу личности свидетелей раскрыта самими же следователями, мы просим суд о вызове этих лиц для допроса в открытом и гласном судебном заседании.

– Так это что, просто халатность?

– Я думаю да, злого умысла у следователей не было. Очевидно, была дана команда, установлены четкие сроки, люди торопились, ошибались. Другим я это ничем не могу объяснить. При всем уважении к следователям СБУ, такая поспешность привела к грубым процессуальным нарушениям.

– А ваш подзащитный, выходит, случайная жертва этих обстоятельств? Хотят задеть Наливайченко, а пострадал подполковник СБУ?

– Он просто попал в жернова машины уголовного преследования. Очевидно, у кого-то возникала цель доказать, что Наливайченко, будучи главой СБУ и в период активной фазы АТО, когда на передовой гибнут люди, летал с несанкционированными визитами в страну-агрессор. Как доказать, что он мог туда летать? Установили, что Наливайченко вылетал по территории Украины из аэропорта Жуляны, нашли свидетелей, которых убедили (подсказали, напомнили, запугали) в том, что это было именно 3 апреля 2015 года, и получили нужные показания. Также установили, что контрразведывательное обеспечение от СБУ в тот период осуществлял мой клиент. Ну, а поскольку глава СБУ мог полагаться только на людей из службы, то значит именно мой клиент – подполковник СБУ – и организовал незаконный вылет. Но почему была выбрана дата именно 3 апреле 2015 года, я не понимаю. Возможно, исходили из даты вылета самолета Медведчука в РФ.

– Но что если действительно был такой приказ? Наливайченко был ведь начальником для вашего клиента.

– Считаю, что это даже технически невозможно. Уж слишком много людей задействованы при организации любого вылета. Кроме того, насколько мне известно, глава СБУ должен был обязательно уведомить президента Украины. Кстати, в этом деле Порошенко Петр Алексеевич был допрошен в качестве свидетеля, как и допрошен действующий глава СБУ Грицак Василий Сергеевич. Инкогнито уехать? О чем вы говорите! У защиты есть доказательства, что в этот день Наливайченко был на рабочем месте и подписывал служебные документы. Я думаю, что для главы СБУ просто пропасть на сутки – это нереально. Такие люди если и летают, то обязательно в сопровождении, с охраной, со "свитой".

– А что сказали Грицак и Порошенко как свидетели? Вы видели их показания в материалах дела, можете об этом говорить?

– Они еще не допрашивались в суде и поэтому я бы не хотел это озвучивать.

– Если это происходило так, как говорит следствие, то нужно не вашего подзащитного судить, а Наливайченко?

– Я думаю, что на основании имеющихся доказательств это невозможно. Гораздо легче осудить офицера СБУ, чтоб потом медийно ударить по Наливайченко. Например, имея обвинительный приговор по моему клиенту, можно при каждом удобном случае указывать Наливайченко: “Да что вы тут рассказываете, судом установлено, что вы летали с Медведчуком в Россию!” И все.

Именно поэтому мы и просим, чтобы СМИ освещали этот процесс, он открыт и весьма интересен. Следует рассказать и об удивительных судебно-психологических экспертизах, где эксперт дает заключение не только о правдивости показаний свидетелей, но и устанавливает фактические обстоятельства дела: точное время, место события и прочее! Эксперты у нас прямо как "шаманы" из недавнего ролика про СБУ, они подтверждают, что именно свидетелю известно, докапываясь, видимо, до подсознания. Очень интересно!

Дело странное. В нем есть и запросы СБУ – летала ли куда-то семья Наливайченко, когда и куда они летали. Мы обращаем внимание суда, что это вообще не имеет отношения к делу, но и такая грязь там тоже есть.

– Как вы оцениваете перспективы дела в суде?

– Я верю в справедливость и убежден в победе. Должен быть оправдательный приговор, потому что сказать на черное – белое – ну просто невозможно, факты вещь упрямая. И разглашение данных по засекреченным свидетелям… И свидетели, которых в аэропорту не было, а они свидетельствуют, что видели там Наливайченко… И "волшебные" экспертизы… Я надеюсь, что судья не сможет проигнорировать эти факты.

– Когда будет финал и решение суда?

– В последнее время мы пошли на ускорение. Что характерно: прокурор поменялся, наметилась тенденция к активизации процесса. Не исключено, что у кого-то есть план закончить этот суд до Нового года.

– Потому что выборы в марте?

– Вы читаете между строк.

Источник: gordonua.com