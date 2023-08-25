ВОЙНА В Украине Можно ли снимать на мобильный работников ТЦК во время выдачи повестки - рекомендации адвокатов

2023-08-25 17:32

Чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення "листівок"?

За словами адвокатів, заборонено знімати військових, їхнє місцерозташування, техніку та їхнє переміщення, роботу ППО. А робота працівників ТЦК, особливо у громадських місцях, до цього списку не входить.

Під час вручення, працівники ТЦК і СП дуже часто забороняють громадянам фіксувати їхні дії на відео, посилаючись на військовий стан та заборону знімання військовослужбоців.

Адвокати радять під час вручення, діставати телефон і починати вести власну зйомку, щоб мати докази у разі вчиннення порушень працівниками ТЦК.