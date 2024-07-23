ВОЙНА В Украине ТЦК тянут в военкомат или полицию: адвокат объяснил алгоритм действий

2024-07-23 19:15

 

Украинцам рассказали, что нужно делать, если работники ТЦК заставляют пройти в военкомат или в отделение полиции.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

Так, нередко возникают ситуации, когда действия сотрудников ТЦК вызывают вопросы относительно их законности и соответствия правам граждан. Особенно остро стоит проблема принуждения к прохождению в военкомат или отделение полиции.

При этом адвокат объяснил, что если к украинцам на улице подходят работники ТЦК и предлагают проехать в военкомат или отделение полиции, у них нужно спрашивать: это задержание или доставка. Дело в том, что это два разных понятия: как по форме, так и по существу.

"Доставка – это добровольное сопровождение гражданина в ТЦК или отделение. Задержание – это процессуальное действие с составлением протокола, вызовом адвоката, сообщением родственников и ограничивается временными рамками – не более чем на три часа, статья 263 КУоАП. То есть после предъявления требования проехать в ТЦК необходимо спросить – это задержание или доставка? Если работник ТЦК сообщает, что доставка, тогда вы сами имеете право решать – ехать или нет ", - рассказал Симутин.

Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что если речь идет о задержании, тогда немедленно четко и вежливо нужно сообщить работнику полиции о необходимости выполнить и обеспечить ряд законных требований.

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