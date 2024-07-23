ТЦК тянут в военкомат или полицию: адвокат объяснил алгоритм действий

Украинцам рассказали, что нужно делать, если работники ТЦК заставляют пройти в военкомат или в отделение полиции.
Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.
Так, нередко возникают ситуации, когда действия сотрудников ТЦК вызывают вопросы относительно их законности и соответствия правам граждан. Особенно остро стоит проблема принуждения к прохождению в военкомат или отделение полиции.
При этом адвокат объяснил, что если к украинцам на улице подходят работники ТЦК и предлагают проехать в военкомат или отделение полиции, у них нужно спрашивать: это задержание или доставка. Дело в том, что это два разных понятия: как по форме, так и по существу.
"Доставка – это добровольное сопровождение гражданина в ТЦК или отделение. Задержание – это процессуальное действие с составлением протокола, вызовом адвоката, сообщением родственников и ограничивается временными рамками – не более чем на три часа, статья 263 КУоАП. То есть после предъявления требования проехать в ТЦК необходимо спросить – это задержание или доставка? Если работник ТЦК сообщает, что доставка, тогда вы сами имеете право решать – ехать или нет ", - рассказал Симутин.
Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что если речь идет о задержании, тогда немедленно четко и вежливо нужно сообщить работнику полиции о необходимости выполнить и обеспечить ряд законных требований.