Политика В США выяснили, что Трамп имел возможность манипулировать аудиторией соцсетей

2018-10-10 18:28 150

Бизнесмен Рик Гейтс, работавший с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, в 2016 году обращался в израильскую фирму с просьбой предоставить план для победы американского лидера на выборах.

Как сообщает The New York Times, Гейтс запросил у фирмы Psy-Group план по манипулированию онлайн-аудиторией для победы Трампа на праймериз республиканцев и на президентских выборах.

Фирма якобы предложила создать множество фальшивых аккаунтов в социальных сетях, чтобы вредить соперникам кандидата в президенты.

Также израильские эксперты предлагали штабу Трампа тайно собирать информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

При этом издание подчеркивает, что в настоящее время неизвестно, воспользовались ли этимим предложениями в предвыборном штабе американского лидера.

Напомним, в апреле в Конгрессе США рассекретили часть доклада по делу о вмешательстве России в выборы президента.