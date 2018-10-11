Детали Политолог: нападки НАПК на Новинского - ответ за его позицию в ПАСЕ

2018-10-11 11:29 174

"Стоило Новинскому в Страссбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы предложить диалог между парламентариями России и Украины. Идею тут же моментально оценили в НАЗК. Агентство нашло признаки уголовного правонарушения в декларации Новинского. Чего тогда стесняться переименуйте в Национальное агентство по принуждению оппозиции к примерному политическому поведению" - так политолог Андрей Золотарев на своей странице в Фейсбук прокомментировал информацию, распространенную НАПК, которая касается якобы недостоверной информации в декларации Вадима Новинского. 

"Как работает авторитаризм? Один из его постулатов друзьям всё врагам закон. Взять Новинского, который выступает как идеологический критик политики власти, выдвигая крамольные с точки зрения власти идеи. Сегодня главный мотив общественных настроений – нужен мир. Для большинства также важен вопрос реинтеграции Донбасса. При этом вопрос о том, когда и в какой форме произойдёт реинтеграция, жестко пока не ставится: первичен мир. И здесь Новинский, успел первым застолбив тему, создав Партию мира, продвигая мирные инициативы", отмечает политолог.

Напомним, что вчера, 10 октября, на своем сайте Вадим Новинский в ответ на информацию в СМИ и на сайте НАПК, сообщил о том, "их непрофессиональные действия наносят прямой ущерб моей репутации, и я оставляю за собой право обратиться в суд". 

Комментируя порядок заполнения своей декларации, политик указал, что "декларация заполнена мною полностью в соответствии с требованиями законодательства, а заявление НАПК о выявление "признаков криминального правонарушения" я рассматриваю как продолжение незаконного давления власти на политического оппонента. Тем более, в данном случае представители Агентства демонстрируют полную некомпетентность, "творчески" трактуя свои же рекомендации. А о ущербности методики заполнения деклараций не говорил только ленивый". 

Источник: kp.ua

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