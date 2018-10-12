Мир Фабрика резвлечений: Netflix выпустил рекордное количество ТВ-шоу и фильмов

2018-10-12 19:33 60

В третьем квартале 2018 года стриминговый сервис Netflix выпустил рекордное количество ТВ-шоу и фильмов.

Как сообщает Variety со ссылкой на исследование компании Cowen & Co, в минувшем квартале сервис выпустил 676 часов оригинального контента. Это на 25% больше, чем во втором квартале и более чем в два раза больше, чем за тот же период 2017 года (в третьем квартале прошлого года Netflix производил фильмы и сериалы общей продолжительностью в 289 часов).

Чтобы посмотреть все новинки последних трех месяцев, потребуется 28 полных дней. Или восемь свободных часов каждый день на протяжении 85 дней.

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Качество нового контента является спорным, но практика показывает, что большее количество эксклюзивного материала приводит к более высокому приросту и более низкому оттоку.

Так, в третьем квартале вышли новые сезоны сериалов "Оранжевый — хит сезона", "Конь БоДжек", новое шоу Кэри Фукунаги "Маньяк" и многие другие.