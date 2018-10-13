Детали Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа

2018-10-13 10:27 354

Президент Украины Петр Порошенко в своей избирательной кампании заручился поддержкой Демократической партии США. Финансист и филантроп Джордж Сорос с недавних пор считает господина Порошенка своим непосредственным протеже и планирует использовать Президента Украины для противостояния с Дональдом Трампом.

После визита в сентябре в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН, Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку за посредничество в организации его встречи с финансистом и филантропом Джорджем Соросом. Отдельная благодарность Порошенко прозвучала в адрес украинского олигарха Дмитрия Фирташа и Народного депутата Украины Сергея Лёвочкина – за встречи с конгрессменами от Демократической партии США. Петр Порошенко подчеркнул, что «его услышали и пообещали всестороннюю поддержку на предстоящих президентских выборах».

По словам источника в Администрации Президента Украины, в своем окружении Петр Порошенко дал понять, что в интересах гарантированной победы на выборах он готов к сотрудничеству с той частью американского истеблишмента, которая активно противостоит Дональду Трампу.

Как отмечает источник, Порошенко рассчитывает на то, что условная «группа Джорджа Сороса», отражающая интересы международного финансового капитала, уверена в поражении сторонников нынешнего главы Белого дома на предстоящих в ноябре т. г. выборах в конгресс США и в возможности исключить его переизбрание на второй срок.

«Вопреки «имперскому» курсу нынешнего президента США, группа Джорджа Сороса стремится сохранить свои позиции в странах СНГ по периметру границ Российской Федерации. Сорос, будучи мудрым стратегом, понимает, что Порошенко является идеальной фигурой для противостояния Трампу на международной арене», - отмечает источник.

Напомним, что ранее миллиардер Джордж Сорос заявлял, что политика президента США Дональда Трампа может превратиться в диктатуру. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — заявил Сорос.