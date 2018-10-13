Детали Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа

2018-10-13 10:27 354

Президент Украины Петр Порошенко в своей избирательной кампании заручился поддержкой Демократической партии США. Финансист и филантроп Джордж Сорос с недавних пор считает господина Порошенка своим непосредственным протеже и планирует использовать Президента Украины для противостояния с Дональдом Трампом.

После визита в сентябре в Нью-Йорк для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН, Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку за посредничество в организации его встречи с финансистом и филантропом Джорджем  Соросом. Отдельная благодарность Порошенко прозвучала в адрес украинского олигарха Дмитрия Фирташа и Народного депутата Украины Сергея Лёвочкина – за  встречи с конгрессменами от Демократической партии США. Петр Порошенко подчеркнул, что «его услышали и пообещали всестороннюю поддержку на предстоящих президентских выборах».

По словам источника в Администрации Президента Украины, в своем окружении Петр Порошенко дал понять, что в интересах гарантированной победы на выборах он готов к сотрудничеству с той частью американского истеблишмента, которая активно противостоит Дональду Трампу.

Как отмечает источник, Порошенко рассчитывает на то, что условная «группа Джорджа Сороса», отражающая интересы международного финансового капитала, уверена в поражении сторонников нынешнего главы Белого дома на предстоящих в ноябре т. г. выборах в конгресс США и в возможности исключить его переизбрание на второй срок.

«Вопреки «имперскому» курсу нынешнего президента США, группа Джорджа Сороса стремится сохранить свои позиции в странах СНГ по периметру границ Российской Федерации. Сорос, будучи мудрым стратегом, понимает, что Порошенко является идеальной фигурой для противостояния Трампу на международной арене», - отмечает источник.

Напомним, что ранее миллиардер Джордж Сорос заявлял, что политика президента США Дональда Трампа может превратиться в диктатуру. Об этом он заявил в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе.

«Я бы охарактеризовал его [Трампа] как обманщика и афериста. И он может стать диктатором, если ему удастся выйти сухим из воды», — заявил Сорос.

Еще по теме

фото "Я люблю этого парня", - Рэпер Канье Уэст в Белом доме набросился с объятиями на Трампа

2018-10-12 13:14 426

Порошенко заявил, что получение Томоса - это вопрос национальной безопасности

2018-10-12 10:11 411

В США выяснили, что Трамп имел возможность манипулировать аудиторией соцсетей

2018-10-12 04:28 801

"Вы увидите, чем вы думаете", - Трамп отреагировал на покупку Индией российских ПВО С-400

2018-10-11 12:15 531

Еще новости в разделе "Детали"

Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа

2018-10-13 10:27 354

КРАШ-ТЕСТ АВТОПРОМА: в Украине резко снизили темпы производства авто

2018-10-12 09:37 1056

фото Впервые в Украине в Национальной оперетте пройдут спектакли с аудиодескрипцией для особенного зрителя

2018-10-12 08:44 609

В США выяснили, что Трамп имел возможность манипулировать аудиторией соцсетей

2018-10-12 04:28 801
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа 2018-10-13 10:27 354
КРАШ-ТЕСТ АВТОПРОМА: в Украине резко снизили темпы производства авто 2018-10-12 09:37 1056
фото Впервые в Украине в Национальной оперетте пройдут спектакли с аудиодескрипцией для особенного зрителя 2018-10-12 08:44 609
В США выяснили, что Трамп имел возможность манипулировать аудиторией соцсетей 2018-10-12 04:28 801

Лента

15:03 Ким Чен Ын неожиданно пригласил Папу Римского Франциска посетить Пхеньян
14:21 Сеть Google+ могут закрыть - программный сбой привел к масштабной утечке данных
13:28 Российский следком готовит новые фейковые дела против украинских защитников
13:04 Индекс визовых ограничений: Украинский паспорт потерял 3 позиции в мировом рейтинге
12:31 Спецслужбы Латвии обвинили Москву в кибератаках на свои оборонные ведомства
12:03 Сколько в 2019 году выплатят семьям пострадавших на Евромайдане и при каких условиях
11:29 Facebook выпустил планшет для видеозвонков, которые невозможно прослушать
11:02 В Верховной Раде признали, что военный сбор отменять не будут, поскольку очень нужны деньги
фото 10:30 Историк случайно купил на аукционе ранее неизвестную картину Рембрандта
10:27 Президент Украины Петр Порошенко заручился поддержкой противников Трампа