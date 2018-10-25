Экономика Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку

2018-10-25 15:16 108

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь в ходе сегодняшних торгов. 25 октября декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,62 (0,81%) - до $75,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,67 (1%) - до $66,15 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышения запасов нефти на 3,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о росте товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей.

Примечательно, что новое падение цен на нефть никак не отразилось на розничной торговле бензином. Так, сегодня средняя цена самого ходового А-95 в Украине составила 33 грн за литр.