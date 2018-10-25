Экономика Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку

2018-10-25 15:16 108

Мировые цены на нефть продолжают дешеветь в ходе сегодняшних торгов. 25 октября декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,62 (0,81%) - до $75,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на $0,67 (1%) - до $66,15 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране выросли по итогам прошлой недели на 6,346 млн баррелей. Таким образом, они увеличились по итогам пятой недели подряд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышения запасов нефти на 3,3 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил о росте товарных запасов нефти в стране на 9,88 млн баррелей.

Примечательно, что новое падение цен на нефть никак не отразилось на розничной торговле бензином. Так, сегодня средняя цена самого ходового А-95 в Украине составила 33 грн за литр.

 

Еще по теме

Порошенко дал оценку росту цены на газ для населения

2018-10-22 19:30 1635

Цены на бензин могут рухнуть: появился неожиданный прогноз

2018-10-21 13:30 1386

Парубий объяснил, почему повышение цены на газ неизбежно

2018-10-21 13:00 888

В Украине снизились цены на бензин

2018-10-16 17:30 1617

Еще новости в разделе "Экономика"

Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку

2018-10-25 15:16 108

Гройсман успокоил украинцев относительно отопительного сезона

2018-10-24 18:30 468

Нацбанк обновил курс основных валют - доллар и евро снова подорожали

2018-10-24 13:43 366

Нафтогаз не будет повышать цену на газ для промышленности

2018-10-23 19:00 654
Все статьи раздела "Экономика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку 2018-10-25 15:16 108
Гройсман успокоил украинцев относительно отопительного сезона 2018-10-24 18:30 468
Нацбанк обновил курс основных валют - доллар и евро снова подорожали 2018-10-24 13:43 366
Нафтогаз не будет повышать цену на газ для промышленности 2018-10-23 19:00 654

Лента

16:37 В ЕП объявили Сенцова победителем премии Сахарова
16:36 ЧП в Крыму: в одной из школ обнаружили бомбу, детей экстренно эвакуировали
16:30 Европарламент принял резолюцию по Керченскому мосту
15:45 На выходных Украина переходит на зимнее время - переводим на час назад
15:16 Цены на нефть снова упали, но бензин в Украине не дешевеет ни на копейку
14:43 В Twitter обнародовали фото бомб, которые пришли по почте Обаме, Клинтон и Бренану
14:15 Супрун уверяет, что причина осенней депрессии в темноте и горячем какао
13:46 Европарламент ввел полный запрет на пластиковую посуду, пакеты и ватные палочки
13:14 МВФ согласился дать Украине в кредит 3,9 млрд долларов, но потребовал поднять еще один тариф
12:45 Рельсовый автобус Киев-Борисполь запустят в ноябре - цена билета и время пути