Політика Через точні українські удари режим на росії помітно похитнувся - Le Monde

2026-07-28 08:26

Українські удари погіршують ставлення росіян до діючого режиму. Про це пише Le Monde.

Атаки на нафтопереробні заводи на росії призвели до серйозних проблем із паливом та економікою.

На автозаправках почали з’являтися черги, ціни на пальне зросли, а також активізувався чорний ринок.

Запроваджені обмеження, зокрема через QR-коди, черги за номерними знаками та продаж бензину нижчої якості, не вирішують проблему.

Ускладнюється ситуація у банківському секторі.

У 2025 році збанкрутували близько 500 тисяч малих і середніх підприємств, а проблемними стали 10% корпоративних кредитів, пише видання.

Експерти вважають, що негайна фінансова криза на росії малоймовірна, однак умови для її виникнення стають дедалі сприятливішими.