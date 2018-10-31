Украина В Украине создали мобильный минометный комплекс

2018-10-31 17:31 81

Новый минометный комплекс Барс-8ММК прошел успешные испытания, сообщили в СНБО. Он установлен на базе бронеавтомобиля Барс-8.

В Украине состоялись испытания нового 120-мм минометного комплекса Барс-8ММК. Об этом сообщается на сайте СНБО в среду, 31 октября.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, комплекс создан украинскими производителями на базе бронеавтомобиля Барс-8. Он также сообщил, что боевая машина оснащена автоматизированной системой развертывания и управления огнем.

"Комплекс может быстро передвигаться к необходимой точке ведения огня, его компьютерная система позволяет позиционироваться на местности, подготовке к стрельбе из походного положения - всего 1 минута", - сказал Турчинов, добавив, что еще около 20 секунд необходимо чтобы покинуть огневую позицию, избежав ответы врага. Он также сообщил, что боекомплект - 60 мин, а экипаж боевой машины состоит из трех человек. "Производственники решили несколько задач при разработке этого Мобильного минометного комплекса - в частности, достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью, и, главное, - безопасности его использования", - сказал секретарь СНБО. После завершения испытаний комплекс примут на вооружение ВСУ. Напомним, по фактам разрыва минометов Молот расследуется восемь производств о гибели 13 человек и травмирования 30 человек. Напомним, 6 июля на Ровенском полигоне при взрыве миномета Молот погибли трое военных, еще девять получили травмы. Новый взрыв миномета Молот произошел в 72-й бригаде ВСУ на Донбассе 25 сентября. В результате взрыва пострадали двое военных.