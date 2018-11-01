Украина Украину терроризирует корь: медики назвали самые опасные регионы

2018-11-01 22:00 363

 

Только за последнюю неделю в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания на корь, при этом с начала 2018 года – более 35 тысяч украинцев заболели этой болезнью. Об этом во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Владимир Курпита.

По его словам, в большинстве случаев корью болеют дети, пишет Сегодня.

"На 26 октября зафиксировано более 35 тысяч случаев заболевания корью, при этом 61 %, около 21,5 тысяч, – это дети. Чаще всего болеют дети от 5 до 9 лет, которые в свое время пропустили вторую прививку от кори, и их иммунитета недостаточно для того, чтобы противостоять этой болезни", – говорит Курпита.

Больше всего случаев фиксируется в западных областях страны – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской.

"Больше всего корь фиксируется в тех регионах, где люди мало вакцинируются. Кстати, 65 % заболевших – ранее не привиты люди", – дополняет директор Центра.

При этом за 2018 год в Украине зафиксировано 15 смертей от осложнений после заболевания корью, среди них – большинство в Одесской области.

"13 человек из умерших – не имели прививку", – дополняет Курпита.

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