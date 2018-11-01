Украина В Украине дорожает стационарная телефонная связь. Сколько заплатят украинцы

2018-11-01 21:30 390

С 1 ноября в Украине подняли цены на пользование стационарной телефонной связью. Согласно решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), подорожание пройдет в два этапа.

Первый этап (с 1 ноября) предусматривает подорожание для населения, а второй (с 1 января 2019) — для компаний. Общая стоимость связи в среднем вырастет на 17% в городах и на 18,8% в селах. Второй раунд подорожания позволит уравнять цены для городского и сельского населения.

Плата за отдельный телефон:

для населения максимальная абонплата за проводной телефон на отдельной линии без почасовой оплаты с 1 ноября повысится с нынешних 43,85 грн до 51,3 грн, а с 1 января 2019 года — до 55,92 грн;

для предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей стоимость аналогичной услуги с 1 ноября 2018 года пока сохранится на уровне 55,96 грн, а с 1 января 2019 года увеличится до 61 грн.

Плата за спаренный телефон:

для населения с 1 ноября за основной аппарат, подключенный по спаренной схеме без почасовой оплаты местных звонков, увеличится с 35,08 грн до 37,7 грн, а с 1 января 2019 года — до 44,74 грн;

для предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей с 1 ноября 2018 года уменьшится с 44,77 грн до 42,55 грн для бюджетных организаций и до 43,47 для всех иных, а с 1 января 2019 года вырастет до 48,8 грн.

Плата за спаренный телефон в коммунальной квартире:

абонплата без почасовой оплаты местных звонков с 1 ноября 2018 года увеличится с 17,54 грн до 18,85 грн, а с 1 января 2019 года — до 22,37 грн.

Плата за параллельные телефоны у разных абонентов (с каждого абонента):

для населения, без почасовой оплаты местных звонков, с 1 ноября стоимость повышается с 26,31 грн до 28,28 грн, а с 1 января 2019 года — до 33,55 грн;

для предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей максимальная абонплата с 1 ноября 2018 года сократится с 33,58 грн до 31,91 грн для бюджетных организаций и 32,6 грн для всех иных, а с 1 января 2019 года увеличится до 36,6 грн.

Почему дорожает связь?

В сентябре «Укртелеком» получил разрешение повысить предельные тарифы на общедоступные телекоммуникационные услуги. Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Причина — инфляция. Впрочем, украинцы и так все чаще отказываются от стационарной связи в пользу мобильной. В Киеве это получается принудительно, поскольку телефон просто выключают, аргументируя техническими проблемами, которые абоненты не могут решить в течение месяцев.