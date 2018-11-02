Политика Вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Катаром - условия поездок

2018-11-02 10:13 144

Сегодня вступило в силу соглашение между Кабмином Украины и правительством Катар о взаимной отмене визовых требований

Как  ранее сообщил Департамент консульской службы МИД, всоответствии с положениями Соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане государства Катар, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

В то же время граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Отмечается, что паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

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