Детали Политтехнолог: из "За життя!" и Оппоблока хотят сделать страшилку для избирателей

2018-11-06 13:28 87

Уже в эту среду, по словам инсайдеров, возможны перемены в крупной политической силе. О возможном расколе в Оппозиционном блоке написал политтехнолог Олег Постернак на своей страничке в ФБ

«В ближайшую среду ожидается заявление об объединении «газовой группы» Оппоблока с партией «За життя!». Поговаривают, что в эту «банку с кильками» затолкают и часть партии «Відродження», -  пишет политический эксперт.

По его словам, таким образом могут создать политическую силу, которая отпугнет избирателя, и на ее фоне куда более выгодно будет смотреться нынешняя партия власти. Эксперт делает вывод, что идея принадлежит администрации президента и штаба БПП.

Однако, как отмечает Постернак, т.н. «промышленники» Оппоблока хотят создать собственный мощный проект, более оппозиционный и более радикальный к власти, и способный самостоятельно добиться успеха на парламентских выборах.

Проблема, по мнению политического эксперта, заключается еще и в том, что вышеупомянутое объединение пройдет тайно – без решений съезда и съезда и политисполкома Оппоблока об объединении.

«Еще одно интересное наблюдение, - пишет Постернак. - О русских санкциях было известно с августа, но опубликовали их только сейчас, приблизительно тогда же, когда стало ясно, что не удастся додавить «промышленников» подписаться в проект».

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