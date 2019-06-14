Детали Обзор ставок букмекеров: у “Оппоблока” Ахметова открывается второе дыхание

2019-06-14 15:00 309

Букмекеры снижают шансы прохождения в парламент партии “Сила и честь” бывшего главы СБУ Игоря Смешко и повышают вероятность занять кресла под главным “куполом” страны представителям партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский). Поддержка избирателями партии “Голос” Святослава Вакарчука, по мнению букмекеров, уже сравнялась с уровнем ВО “Батькивщины”.

О ставках букмекерских компаний KV стало известно из сообщений на сайтах букмекеров.

Продолжаем традиционные недельные обзоры ставок букмекерских компаний на парламентские выборы 21 июля 2019 года. Напомним, что на прошлой неделе еще одна компания выставила свои ставки.

Букмекеры Parimatch как и прежде предлагают только три варианта ставок:

Партия пройдет пятипроцентный барьер;

Процент набранных голосов;

Какая партия наберет больше голосов.

Ставки Parimatch

За прошедшую неделю оценки букмекеров немного изменились - теперь по их мнению в следующий парламент могут пройти пять партий:

Партия “Слуга народа” (Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков) может набрать более 45,5% (предыдущее значение 44,5%) голосов с вероятностью 1,85 (предыдущий 2,25), меньше - коэффициент - 1,90 (предыдущий 1,60).

Партия “Оппозиционная платформа - За жизнь” (Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук) без изменений - может набрать больше 11,5% (предыдущее значение 10,5%) голосов - коэффициент 2,15, если меньше - коэффициент 1,65.

Партия ”Европейская солидарность” (обновленная партия Петра Порошенко) - может набрать 8,5% (предыдущее значение 9,5%) голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 2,00 (предыдущий 1,92), если меньше - 1,75 (предыдущий 1,82).

Партия ВО “Батькивщина” (Юлия Тимошенко) - без изменений, если наберет больше 7,5% (предыдущее значение 8,5%) - коэффициент 1,87 меньше - 1,87.

Партия “Голос” (Святослав Вакарчук) - если наберет больше 6,5%: да - коэффициент 1,57, если нет - 2,30.

Немного изменились шансы партий “второго эшелона”пройти 5% барьер:

снизились шансы пройти в парламент партии "Сила и Честь" (Игорь Смешко) - коэффициент 1,95 (предыдущий 1,40), если нет - 1,80 (предыдущий 2,80);

появились шансы у партии "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский) - если да - коэффициент 3,50, если нет - 1,28.

букмекеры не дают шансов партии “Гражданская позиция” (Анатолий Гриценко) - прохождение в парламент оценивается коэффициентом 5,00 (предыдущий 3,00), если нет - 1,15 (предыдущий 1,35);

такие же минимальные шансы и у “Радикальной партии” (Олег Ляшко) - прохождение в парламент оценивается коэффициентом 5,00 (предыдущий 4,50), если нет - 1,15(предыдущий 1,18);

Еще больше уверенности букмекеров в победе Порошенко над Тимошенко - по-прежнему ”Европейская солидарность” (обновленная партия Петра Порошенко) (коэффициент 1,30 (предыдущий 1,40)) наберет больше голосов чем ВО “Батькивщина” (Юлия Тимошенко) - коэффициент 3,30 (предыдущий 2,75).

Такие же ставки предлагает и букмекерская компания Favbet .

По их мнению следующий парламент будут представлять пять партий, к четверке лидеров примкнула партия “Голос”:

Партия “Слуга народа” (Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков) может набрать более 47,5% (предыдущее значение 43,5%) голосов с коэффициентом вероятности 2,30 (предыдущий 2,00), меньше - коэффициент - 1,55 (предыдущий 1,72).

Небольшие изменения у партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” (Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук) - она может набрать больше 12,5% голосов (% значение без изменений) - коэффициент 2,00 (предыдущий 1,90), если меньше - коэффициент 1,72 (предыдущий 1,81).

Партия ”Европейская солидарность” (обновленная партия Петра Порошенко) - может набрать 8,5% голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 1,90 (предыдущий 2,03), если меньше - 1,81 (предыдущий 1,70).

Партия ВО “Батькивщина” (Юлия Тимошенко) без изменений - если наберет больше 7,5% - коэффициент 1,70 (предыдущий 1,80), меньше - 2,03 (предыдущий 1,91).

Партии “Голос” (Святослав Вакарчук) - если наберет больше 7,5% - да - коэффициент 1,97, если нет - 1,75.

Ставки Favbet

Вероятность пройти 5% барьер партиям “второго эшелона” букмекеры оценили следующим образом:

шансы партии "Сила и Честь" (Игорь Смешко) таят на глазах - если да, то сработает коэффициент 2,03 (предыдущий 1,40), если нет - 1,70 (предыдущий 2,75);

зато выросла вероятность прохождения в парламент партии по "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский) - если да - коэффициент 3,50 (предыдущий 6,00), если нет - 1,26 (предыдущий 1,09);

еще больше снижены шансы у партии “Гражданская позиция” (Анатолий Гриценко) - если да - коэффициент 5,90 (предыдущий 3,05), если нет - 1,10 (предыдущий 1,33);

снижены шансы “Радикальной партии” (Олег Ляшко) - прохождение в парламент оценивается коэффициентом 6,0 (предыдущий 4,05), если нет - 1,09 (предыдущий 1,20).

Изменилась ставка на очное противостояние ”Европейской солидарности” (обновленная партия Петра Порошенко) и партии ВО “Батькивщина” (Юлия Тимошенко) - победу Порошенка оценивают коэффициентом 1,25 (предыдущее 1,45), Тимошенко - коэффициент 3,55 (предыдущее 2,55).

Ставки букмекеров компании 1XBET также немного изменились.

Партия “Слуга народа” (Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков) может набрать более 45,5% (предыдущее значение 44,5%) голосов с коэффициентом вероятности 1,85 (предыдущий 2,24), меньше - коэффициент - 1,9 (предыдущий 1,595).

Партия “Оппозиционная платформа - За жизнь” (Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук) может набрать больше 11,5% голосов - коэффициент 2,15 (предыдущий 2,00), если меньше - коэффициент 1,65 (предыдущий 1,75).

Партия ”Европейская солидарность” (обновленная партия Петра Порошенко) - может набрать 8,5% голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 2,00 (предыдущий 1,92, если меньше - 1,75 (предыдущий 1,82).

Партия ВО “Батькивщина” (Юлия Тимошенко) без изменений - если наберет больше 7,5% - коэффициент 1,87, меньше - 1,87.

Партия “Голос” (Святослав Вакарчук) - может набрать 6,5% голосов вероятность этого оценивается коэффициентом 1,57, если нет - 2,30;

Шансы партий пройти 5% барьер и попасть в парламент:

снижаются шансы партии "Сила и Честь" (Игорь Смешко) - коэффициент 2,02 (предыдущий 1,40), если нет - 1,735 (предыдущий 2,80);

повышаются шансы партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" (Евгений Мураев, Александр Вилкул и Вадим Новинский) - если да - коэффициент 3,46 (предыдущий 4,50), если нет - 1,285 (предыдущий 1,15).

минимальные шансы оставляют букмекеры партии “Гражданская позиция” (Анатолий Гриценко) - если да - коэффициент 5,06 (предыдущий 2,99), если нет - 1,144 (предыдущий 1,35);

прохождение в парламент “Радикальной партии” (Олег Ляшко) - оценивается коэффициентом 5,0 (предыдущий 4,50), если нет - 1,15 (предыдущий 1,18).

Если партия ”Европейская солидарность” наберет больше голосов чем партия ВО “Батькивщина - коэффициент 1,3 (предыдущий 1,4), если наоборот - 3,3 (предыдущий 2,75).

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский в Верховной Раде (ВР) принес присягу и вступил в должность шестого президента Украины. В своей первой президентской речи он объявил, что распускает ВР VIII созыва, а также потребовал от народных депутатов за два месяца:

1. Отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко, а также министра обороны Степана Полторака и главу СБУ Василия Грицака. 6 июня Рада провалила отставку Полторака, Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина.

2. Отменить депутатскую неприкосновенность. Это нереально ввиду необходимости внесения изменений в Конституцию.

3. Принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками. Этим Рада занимается - рассматривает во втором чтении 4 тыс. правок. Но внеочередные выборы ВР состоятся по нынешнему законодательству (225 по спискам и 199 по мажоритарным округам - минус 26 округов на временно оккупированных Россией территориях).

23 мая президентский указ о досрочном прекращении полномочия ВР VIII созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

24 мая стартовал процесс внеочередных выборов в Раду.

Представление документов для регистрации в ЦИК продлится до 20 июня включительно. Окончание регистрации кандидатов в депутаты - по 25 июня включительно.

Свои предвыборные программы партии должны обнародовать до 12 июля включительно.

Партия может обратиться в ЦИК с просьбой об отмене регистрации кандидата в депутаты по 8 июля включительно. До этого же числа могут отказаться от баллотирования и кандидаты в депутаты.

Начало предвыборной агитации предусмотрено со следующего дня после принятия ЦИК решения о регистрации кандидата, она продлится до 19 июля включительно.

Результаты выборов ЦИК должна установить до 5 августа включительно.

Источник: kievvlast