Детали В Одесском порту организовали незаконную агитационную площадку Оппоблока

2019-07-19 13:14 156

17 июля Одесский морской порт посетил Евгений Мураев, глава Политической партии «Оппозиционный блок». На встречу с кандидатами в депутаты сотрудников порта вынудили собраться без обсуждении, в противном случае угрожая увольнением.

Мураева сопровождал действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который входит в первую пятерку партийного списка Оппоблока, и председатель профсоюза госпорта Владимир Зайков.

Выступая перед коллективом порта, Мураев, в частности, заявил, что власть намеренно банкротит государственные порты, чтобы продать их подешевле. Кроме того, лидер сепаратисткой партии считает, что руководить украинскими государственными предприятиями должны исключительно украинцы, а не экспаты.

Как известно, политическая агитация на территории государственных предприятий объектах запрещена. Встречу с лидерами Оппоблока согласовал глава Одесского филиала АМПУ Игорь Ткачук, ведь организовать  допуск на территорию порта и подобную встречу без официального согласования главы местного филиала АМПУ невозможно. Любопытно, что на президентских выборах Ткачук и руководство порта  не разрешили политическую агитацию на территории госпредприятия ни одному из кандидатов.

Напомним, Игорь Ткачук – глава Одесского филиала АМПУ. Ставленник «винницкой» команды действующего Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Ткачук не вошел в список партии «Украинская стратегия» Владимира Гройсмана, но активно поддерживает публикации партии в социальных сетях. «Украинская стратегия» - проевропейская партия, отстаивающая европейские ценности и свободны, поэтому каким образом человек Гройсмана поддерживает партии с антиукраинскими и антиевропейскими взглядами остается неясным.     

 «Оппозиционный блок» – пророссийская политическая партия в Украине с антиукраинской  и антигосударственной позицией. Создана на обломках «Партии регионов». Кандидаты в народные депутаты от Оппоблока и его лидер Евгений Мураев неоднократно позволяли высказывания антиукраинского характера, которые являются  посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Лидер Оппоблока Евгений Мураев неоднократно призывал изменить государственный строй Украины на федеративный, называл Революцию Достоинства государственным переворотом, а украинских политзаключенных, которых незаконно удерживают в Москве, «террористами», отрицал присутствие российских военных на Донбассе и  прочее. Именно Мураева считают главным зачинщиком попыток организовать так называемую Харьковскую народную республику в 2014 году. 18 июля этого года Департамент защиты национальной государственности СБУ вызвал на допрос лидера Оппоблока Евгения Мураева по делу о государственной измене.

 

 

 

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