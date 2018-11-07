Украина ''Люди пожелтели!'' Стали известны жуткие последствия химатаки в Крыму

2018-11-07 20:30 210

 

Жители оккупированного Армянска в Крыму, который пострадал от химической атаки местного завода "Крымский Титан", продолжают жаловаться на ухудшение ситуации со здоровьем.

В сети пишут, что кожа у людей пожелтела, а на различных предметах на улицах все еще остаются темные пятна, к тому же, не чем дышать, передает RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Армянск. Город-катастрофа. Уже и люди пожелтели. Ситуация следующая – все очень плохо", – пишет блогер со ссылкой на сведения местных жителей.

"Свежий взгляд. Два месяца находился в центральной России. По приезду обратил внимание, что процентов 80 армянцев пожелтели. Это говорит о заболевании печени или легких. Без привычки тяжело дышать и болит голова", – пожаловался крымчанин в сети.

Также местные жители рассказали, что на заводе "Крымский Титан" залиты тонны известкового молока к кислотнонакопител, но дышать абсолютно не чем.

"По-прежнему ржавеет железо, темные пятна на асфальте. Власти рапортуют, что все хорошо. Придумали даже коэффициент опасности. Мол ПДК превышен в 10 раз, но это еще не опасно. Дети по утрам ходят в школу. Бабуси на лавочках обсуждают наши успехи в Сирии. Говорят, что человек ко всему привыкает. Даже к жизни в сумасшедшем доме", – написали в сети.

Блогер также предоставил данные с автоматического поста мониторинга атмосферного воздуха в Армянске.

"Дает он показания совсем не по тем газам, что выделяются накопителем и отравляют атмосферу города. По словам г-жи Сологуб, пост будет доукомплектован в следующем году соответствующими приборами. А пока получите, что есть. Пипл схавает! Очередная фикция", – сказано в сообщении.

 

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