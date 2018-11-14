Украина Полторак жалуется на нехватку денег на оборону

2018-11-14 16:25 93

Выделенных средств недостаточно на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты, считает глава Минобороны.

Бюджет на 2019 год предусматривает недостаточно средств на финансирование оборонного сектора. Об этом в ходе заседания Кабинета министров в среду, 14 ноября, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Над бюджетом на 2019 год мы очень долго работали. По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону - не на безопасность, а на оборону - является недостаточным", - сказал Полторак.

По слова министра, средства необходимы на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что направит в СНБО предложения от Кабмина на основании требований министра для дальнейшего рассмотрения возможного перераспределения расходов на оборону.

В то же время он добавил, что намерен поручить провести аудит всех расходов Минобороны.

Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год на оборонную сферу заложено 209,5 млрд гривен.