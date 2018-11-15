Украина Красный корпус Киевского университета Шевченко хотят перекрасить в желтый цвет

2018-11-15 18:00 219

Красный корпус Киевского национального университета им. Тараса Шевченко намерены реставрировать, изменив цвет фасада на желтый. Об этом в своем фейсбуке сообщила руководитель Центра культуры и искусств Киево-Могилянской академии Владислава Осьмак.

По ее словам, в четверг, 15 ноября, соответствующий проект реставрации рассмотрит Научный совет Украинского государственного института культурного наследия Министерства культуры Украины. Она также подчеркнула, что корпус является памятником истории и никаким изменениям не подлежит.

Отметим, что здание Красного корпуса университета является памятником истории национального значения. Оно было построено в 19 веке (1837−1843 гг.) в стиле "русский классицизм" по проекту архитекторов Викентия и Александра Беретти.

В первые годы корпус был окрашен в бежевый цвет, но уже через несколько лет его перекрасили в бордово-красный. Более ста восьмидесяти лет при всех режимах корпус университета был красным.

Здание университета оказало большое влияние на формирование и дальнейшее архитектурное развитие Киева. С его строительства началось четкое планирование центральной части города, где впервые начали сооружать здания большого масштаба. Именно Красный корпус университета во многом определил облик центра столицы.

По поводу цвета главного корпуса университета существует ряд версий-историй: Красный цвет здания связан с лентами ордена Святого Владимира (красная и черная).

Среди студенчества Киевского университета существует мнение, что цвет здания университета связан с тем, что студенчество вуза в дореволюционные времена было одним из самых бастующих и революционных, и для того, чтобы пристыдить его, один из российских императоров велел покрасить здание университета в красный цвет, как знак стыда за такое поведение студенчества.

В студенческом фольклоре распространен шутка о том, что красный цвет стен Киевского университета — это цвет студенческой крови, потерянной на ниве тяжелого учебного процесса в университете.

Политическая версия — красный цвет университета связывают то с советскими государственными символами, то с националистическими (красный и черный официальные цвета флага современных украинских националистов).