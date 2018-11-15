Украина В Украине с нового года значительно подорожает кабельное ТВ

2018-11-15 19:00 222

 

С 1 января 2019 года значительно подорожают услуги платных телевизионных сервисов, включая кабельное телевидение и IPTV. Об этом сообщает Ассоциация правообладателей и поставщиков контента.

“Абонентская плата может вырасти на 15-40%, в зависимости от региональных особенностей, набора телевизионных телеканалов, различных экономических показателей деятельности провайдеров”, - говорится в сообщении.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины за І полугодие 2018 года, средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, в Украине уже составляет около 72 грн. Однако тарифы продолжают расти.

Так, сейчас минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами могут составлять примерно 56-70 грн, в зависимости от региона. “Но, скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию иностранных развлекательных телеканалов для того, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность телевизионной услуги по сравнению с бесплатной эфирной цифрой”, - отмечают в ассоциации.

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