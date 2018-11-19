Политика Украина грозится приостановить членство в Интерполе

2018-11-19 20:00 309

 

Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил 19 ноября, перед днем ​​голосования, во время 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае, сообщает пресс-служба МВД.

"Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе, в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России", - подчеркнул Аваков.

По его словам, в случае, если доводы Украины, правозащитников и руководства других стран о невозможности избрания на должность представителя РФ не будут услышаны, то Украина будет рассматривать возможность приостановления членства в Интерполе.

Ранее Аваков подчеркивал, что перспектива для агрессора России возглавить Интерпол – гибридная угроза для всего мира.

"Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938 - 1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин", – отмечал глава МВД Украины.

Как сообщалось, на должность главы Интерпола претендует ветеран российского МВД и внешней разведки Российской Федерации Александр Прокопчук.

Делегация Украины пытается помешать назначению Прокопчука в Дубае, где 18 ноября началась 87-я сессия Генеральной ассамблеи Интерпола.

По данным украинских правоохранителей, Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированной в Интерпол.

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