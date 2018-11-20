Политика Обнародован полный список трасс, перекрытых «евробляхерами»

2018-11-20 21:30 291

 

В «Укравтодоре» назвали трассы, которые блокировали владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. Как анонсировали организаторы, акция должна была проходить во всех областях Украины.

Винницкая область
С 11:30 перекрыто движение на, а / д М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, км 292 + 300 (с. Стрижавка) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Волынская область
С 11:00 перекрыто движение на, а / д М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
С 11:00 перекрыто движение на, а / д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Житомирская область
С 10:00 перекрыто движение на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Закарпатская область
С 11:00 перекрыто движение на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Кировоградская область
С 13:35 движение транспорта восстановлено, акция протеста завершилась.

Киевская область
С 12:00 частично перекрыто движение транспорта на, а / д Р-03 Северо-восточный обход Киева, 10 км (в направлении Харькова), км 16 (в направлении Броваров), движение затруднено, скорость 5 км / ч.

Львовская область
С 10:20 перекрыто движение транспорта на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
С 11:00 перекрыто движение транспорта на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Николаевская область
С 10:30 ограничено движение транспорта на, а / д Н-24 Благовещенское — Николаев, км 224 + 700 (выезд из. Николаев, возле АЗС «WOG») путем остановки движения автомобилей активистов включением аварийной световой сигнализации.
С 11:30 ограничено движение транспорта на, а / д М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 127 + 200, путем остановки движения автомобилей активистов включением аварийной световой сигнализации.

Одесская область
С 10:00. перекрыто движение на, а / д М-05 Киев — Одесса, км 450 + 500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Полтавская область
С 09:20 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 332 + 350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
С 11:30 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 207, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Ривненская область
С 10:00 частично перекрыто движение на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 322 (возле АЗС «Сокар»), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
С 10:00 частично перекрыто движение на, а / д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Тернопольская область
С 11:00 частично перекрыто движение на, а / д М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 154, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Харьковская область
С 09:00 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 471 — км 472 (с. Песочин), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
С 10:00 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 515 — км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Херсонская область
С 10:00. частично перекрыто движение на, а / д М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.
С 10:30 перекрыто движение на, а / д Р-47 Херсон — Новая Каховка — Геническ, км 57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Хмельницкая область
С 10:00. перекрыто движение на, а / д Н-03 Житомир — Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич) и Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, км 249 + 320 (м. Шепетовка) путем непрерывного движения по пешеходных переходах.

Черкасская область
С 10:00. перекрыто движение на, а / д М-05 Киев — Одесса, км 210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.
С 11:00 перекрыто движение на, а / д Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

Акция завершена, движение восстановлено в Кировоградской области на, а / д Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, км 76 (с. Степное).

Еще по теме

Владельцы авто на еврономерах заблокировали погранпереходы Новая Гута - Новые Яриловичи

2018-11-20 10:44 390

Шахтеры перекрыли трассу во Льввовской области - требуют денег и отставки министра

2018-11-16 13:42 738

Осенний призыв в Украине: составлен список самых проблемных регионов

2018-11-15 22:00 954

Победа и беда евробляхеров: За нерастаможенное авто будут штрафовать на 170 000 гривен или конфискуют

2018-11-09 11:40 945

Еще новости в разделе "Политика"

Обнародован полный список трасс, перекрытых «евробляхерами»

2018-11-20 21:30 291

До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины по-настоящему придет зима

2018-11-20 18:30 621

Мэр Херсона: Гандзюк назвала заказчика нападения

2018-11-20 16:30 297

МИД Украины обвинил Венгрию в синхронных с Москвой манипуляциях

2018-11-20 15:45 279
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Обнародован полный список трасс, перекрытых «евробляхерами» 2018-11-20 21:30 291
До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины по-настоящему придет зима 2018-11-20 18:30 621
Мэр Херсона: Гандзюк назвала заказчика нападения 2018-11-20 16:30 297
МИД Украины обвинил Венгрию в синхронных с Москвой манипуляциях 2018-11-20 15:45 279

Лента

22:00 У Путина отреагировали на призыв сенаторов не избирать главой Интерпола россиянина
21:30 Обнародован полный список трасс, перекрытых «евробляхерами»
21:00 Украинским водителям придется платить штрафы за других
20:50 25 и 29 ноября в Арт-Центре им. Ивана Козловского состоится премьера спектакля «Птица»
20:30 ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного Луганска "Грады", "Лягушки" и новое вооружение
20:00 Украина наращивает силы для защиты от вторжения с моря
19:30 Сын Шумахера примет участие в Гонке чемпионов
19:00 Минфин обвинил десятки тысяч украинцев в махинациях с субсидиями
18:30 До -11 и сильный ветер: стало известно, в какие регионы Украины по-настоящему придет зима
18:00 В США девушка решила не снимать свадебное платье, пока не найдет жениха