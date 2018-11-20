Политика Обнародован полный список трасс, перекрытых «евробляхерами»

2018-11-20 21:30 291

В «Укравтодоре» назвали трассы, которые блокировали владельцы автомобилей с иностранной регистрацией. Как анонсировали организаторы, акция должна была проходить во всех областях Украины.

Винницкая область

С 11:30 перекрыто движение на, а / д М-21 Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский, км 292 + 300 (с. Стрижавка) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Волынская область

С 11:00 перекрыто движение на, а / д М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:00 перекрыто движение на, а / д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 503 + 300 (с. Старовойтово), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Житомирская область

С 10:00 перекрыто движение на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 133 + 950 (с. Вересы) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Закарпатская область

С 11:00 перекрыто движение на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 717 + 400 (с. Нижние Ворота) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Кировоградская область

С 13:35 движение транспорта восстановлено, акция протеста завершилась.

Киевская область

С 12:00 частично перекрыто движение транспорта на, а / д Р-03 Северо-восточный обход Киева, 10 км (в направлении Харькова), км 16 (в направлении Броваров), движение затруднено, скорость 5 км / ч.

Львовская область

С 10:20 перекрыто движение транспорта на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 585 + 900 (с. Розвадов), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:00 перекрыто движение транспорта на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 500 + 900 (с. Старый Милятин) путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Николаевская область

С 10:30 ограничено движение транспорта на, а / д Н-24 Благовещенское — Николаев, км 224 + 700 (выезд из. Николаев, возле АЗС «WOG») путем остановки движения автомобилей активистов включением аварийной световой сигнализации.

С 11:30 ограничено движение транспорта на, а / д М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 127 + 200, путем остановки движения автомобилей активистов включением аварийной световой сигнализации.

Одесская область

С 10:00. перекрыто движение на, а / д М-05 Киев — Одесса, км 450 + 500 (левый проезд), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Полтавская область

С 09:20 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 332 + 350, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 11:30 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 207, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Ривненская область

С 10:00 частично перекрыто движение на, а / д М-06 Киев — Чоп, км 322 (возле АЗС «Сокар»), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:00 частично перекрыто движение на, а / д М-07 Киев — Ковель — Ягодин, км 307, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Тернопольская область

С 11:00 частично перекрыто движение на, а / д М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, км 154, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Харьковская область

С 09:00 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 471 — км 472 (с. Песочин), путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:00 перекрыто движение на, а / д М-03 Киев — Харьков — Довжанский, км 515 — км 516, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Херсонская область

С 10:00. частично перекрыто движение на, а / д М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск, км 206, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

С 10:30 перекрыто движение на, а / д Р-47 Херсон — Новая Каховка — Геническ, км 57, путем непрерывного движения по пешеходному переходу.

Хмельницкая область

С 10:00. перекрыто движение на, а / д Н-03 Житомир — Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич) и Н-25 Городище — Ровно — Староконстантинов, км 249 + 320 (м. Шепетовка) путем непрерывного движения по пешеходных переходах.

Черкасская область

С 10:00. перекрыто движение на, а / д М-05 Киев — Одесса, км 210, путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

С 11:00 перекрыто движение на, а / д Н-16 Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань, км 11 (с. Благодатное), путем непрерывного движения по пешеходному переходу. Организовано реверсное движение транспорта.

Акция завершена, движение восстановлено в Кировоградской области на, а / д Н-14 Александровка — Кропивницкий — Николаев, км 76 (с. Степное).