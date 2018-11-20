Мир В США девушка решила не снимать свадебное платье, пока не найдет жениха

2018-11-20 18:00 237

В американском Нью-Йорке девушка заменила весь свой гардероб свадебным платьем, чтобы найти себе жениха, сообщает Inside Edition.

Она начала делать все, нарядившись невестой, после того как подруги рассказали о своих неудачных знакомствах в интернете. Девушка купила свадебное платье, после чего начала ходить в нем все время.

Помимо этого она создала страницу в социальной сети Instagram, на которой стала публиковать свои "достижения" в необычном наряде.

Девушка рассказала, что окружающие воспринимают ее позитивно, и ее занятие уже принесло плоды. Она успела сходить на несколько свиданий, однако пока все еще остается в поиске.