Детали 25 и 29 ноября в Арт-Центре им. Ивана Козловского состоится премьера спектакля «Птица»

2018-11-20 20:50 219

 

Зрители увидят мелодраматический спектакль по повести Маргариты Черненкко «Белая птица. Не улетай » в постановке заслуженной артистки Украины Ирины Калашниковой.

 Он - летчик, она - девушка, живущая поэзией. Окрыленная любовью, она готова лететь за ним хоть на край света, а он…

 И только спустя годы, сидя на берегу Балтийского моря и вспоминая далекие счастливые дни своей молодости, он осознает, что когда-то собственными руками разрушил свое счастье... Ведь воплотив почти все свои мечты, он не смог сохранить главного...

 Художник-постановщик - Александр Мельников

 В спектакле задействованы актеры - Александр Пульгуй, Сергей Мельник

Когда: 25 и 29 ноября

Где: Арт-Центр им. Ивана Козловского (г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б, вход со двора)

Билеты тут: http://kozlovskyi-center.com.ua/

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