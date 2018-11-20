Детали 25 и 29 ноября в Арт-Центре им. Ивана Козловского состоится премьера спектакля «Птица»

2018-11-20 20:50 219

Зрители увидят мелодраматический спектакль по повести Маргариты Черненкко «Белая птица. Не улетай » в постановке заслуженной артистки Украины Ирины Калашниковой.

Он - летчик, она - девушка, живущая поэзией. Окрыленная любовью, она готова лететь за ним хоть на край света, а он…

И только спустя годы, сидя на берегу Балтийского моря и вспоминая далекие счастливые дни своей молодости, он осознает, что когда-то собственными руками разрушил свое счастье... Ведь воплотив почти все свои мечты, он не смог сохранить главного...

Художник-постановщик - Александр Мельников

В спектакле задействованы актеры - Александр Пульгуй, Сергей Мельник

Когда: 25 и 29 ноября

Где: Арт-Центр им. Ивана Козловского (г. Киев, ул. Крещатик, 50-Б, вход со двора)

Билеты тут: http://kozlovskyi-center.com.ua/