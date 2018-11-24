Политика Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко

2018-11-24 10:13 27

 

Первый заместитель председателя парламентской фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что Украина обязательно вскоре вступит в НАТО и ЕС, ведь этому поспособствует закрепление в Конституции евроатлантического курса.

Об этом он сказал каналу Прямой в эфире шоу Эхо Украины.

"Мы подписали соглашение об ассоциации, мы получили безвизовый режим, мы гармонизируем законодательство, мы принимаем много законопроектов, которые от нас требует европейское и мировое сообщество, по антикоррупционной инфраструктуре, проекты Doing Business, облегчающие бизнес в нашей стране", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев впервые объявила примерный срок, когда Украина сможет стать действительным членом ЕС - это 5-8 лет.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО. 27 сентября обращение Рады относительно соответствия Конституции данного законопроекта поступило в КС.

22 ноября Конституционный суд поддержал изменения в Конституцию в части интеграции в ЕС и НАТО.

Еще по теме

В Украине могут разрешить фотографироваться на паспорт в шапке

2018-11-24 10:07 48

Сегодня в Украине зажгут свечи в память о жертвах голодоморов

2018-11-24 10:04 42

Киска: Украину ждут в ЕС и НАТО

2018-11-24 10:02 57

Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году

2018-11-23 21:36 324

Еще новости в разделе "Политика"

''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско

2018-11-24 10:17 21

Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко

2018-11-24 10:13 27

Путин незаконно приехал в Крым: Порошенко отреагировал

2018-11-24 10:08 51

Киска: Украину ждут в ЕС и НАТО

2018-11-24 10:02 57
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско 2018-11-24 10:17 21
Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко 2018-11-24 10:13 27
Путин незаконно приехал в Крым: Порошенко отреагировал 2018-11-24 10:08 51
Киска: Украину ждут в ЕС и НАТО 2018-11-24 10:02 57

Лента

10:17 ''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско
10:13 Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко
10:08 Путин незаконно приехал в Крым: Порошенко отреагировал
10:07 В Украине могут разрешить фотографироваться на паспорт в шапке
10:04 Сегодня в Украине зажгут свечи в память о жертвах голодоморов
10:02 Киска: Украину ждут в ЕС и НАТО
10:01 В Киеве троллейбус с пассажирами вылетел с дороги и чуть не упал с моста
09:43 Трамп требует от Конгресса денег на стену с Мексикой
09:39 Стало известно, почему нельзя отмечать сорок лет
09:37 Синоптики прогнозируют морозы до -11 градусов