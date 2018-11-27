Политика Захваченных в Азовском море украинских моряков заставляют давать неправдивые показания

2018-11-27 08:15 246

Захваченных в Керченском проливе украинских военнослужащих заставляют под давлением давать неправдивые показания.

"Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", – заявил командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко .

Воронченко указал, что уже появилось видео с тремя матросами, которые давали показания под физическим и психологическим влиянием.

"Я этих матросов из Никополя знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", – говорит он.

Командующий ВМС Украины отметил, что с этими военнослужащими уже встретились адвокаты. Воронченко также обратил внимание, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма и их родители проживают на полуострове, в связи с чем на них будет оказываться давление.

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Напомним, ранее ФСБ России обнародовала видеозапись "допроса" трех пленных украинских моряков.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.