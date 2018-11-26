Политика В Украине ввели военное положение

2018-11-26 22:00 651

Украинский парламент 276 голосами поддержал указ президента об особом правовом режиме. Внеочередное заседание затянулось до 21.30.

Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения. "За" проголосовали 276 народных депутатов.

В Раде на внеочередное заседание собрались в 16 часов. В парламенте зарегестрировались 338 нардепа. Для введения военного положения необходимо не менее 226 голосов. Спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в десять минут, однако он продлился почти три часа.

В 21 час выступил президент Петр Порошенко, на котором рассказал о новом указе, который был внесен на замену предыдущему.

Он подчеркнул, что срок действия сокращен до 30 дней. Военное положение будет введено только в некоторых областях: Запорожской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, внутренние водах Черного и Азовского морей.

За что голосовали

Президент Петр Порошенко пояснил, что военное положение не означает объявление войны, поскольку "Украина ни с кем не собирается воевать". Военное положение необходимо для усиления обороны страны, подчеркнул президент.

Он изменил срок с 60 на 30 дней, чтобы, как он отметил, не мешать предвыборной кампании.

26 ноября Порошенко подписал указ о введении военного положения. Прежде чем вступить в силу за него должен проголосовать парламент. Комитет Верховной Рады одобрил указ и рекомендовал парламенту его принять. Он состоит из 12 пунктов, последний - тайный.

"Я выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад своим указом ввел военное положение на всей территории Украины", - заявил президент перед заседанием Рады.

Военное положение вводится c 9 утра 28 ноября, заявил Порошенко. В рамках указа президент поручил Генштабу ВСУ организовать мероприятия частичной мобилизации и учебные сборы с резервистами оперативного резерва. Однако это не означает немедленную мобилизацию. Порошенко также подчеркнул, что не будет ограничения прав и свобод.

Позже Турчинов, выступая в Раде отметил, что, в случае обострения военной ситуации и обострения агрессии, права и свободы граждан могут быть ограничены в соответствии с Конституцией.

Президент указом также поручил увеличить обеспечение армии, подготовить объекты укрытия, органам местной власти поручили создать советы обороны.

Глава МИД Украины Павел Климкин за трибуной в Раде уточнил, что, в случае введения военного положения, предупредит генсекретаря ООН о праве на самооборону и применении оружия.

Во время выступления в парламенте Петр Порошенко заявил, что внес новый Указ, предусматривающий введение военного положения не на 60, а на 30 дней.

"Проект закона, который утверждает этот указ, предусматривает введение военного положения исключительно в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка молдавской границы и побережья Черного и Азовского морей. Это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, Донецкая области и внутренние воды азово-керченской акватории", – заявил Порошенко.

В законе о военном положении перечислен ряд мероприятий, которые могут быть введены в период режима военного положения. Ниже в инфографике приводим этот список. Однако не обязательно все эти меры будут осуществлены, окончательный перечень мероприятий определяет президент своим указом.

Причиной введения военного положения в Украине стал вооруженный конфликт в Азовском море, который произошел 25 ноября. Российский корабль протаранил украинский буксир "Яны Капу", когда он вместе с двумя бронированными катерами "Бердянск" и "Никополь" начали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Вечером российский спецназ открыл огонь по украинским судам. Враг захватил три корабля, шесть украинских военных получили ранения. В связи с ситуацией в Азове вечером собрался военный кабинет, который предложил ввести режим военного положения в Украине.