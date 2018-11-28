Детали Корь накрывает Украину - за неделю зафиксировано более 2 тысяч заболевших

2018-11-30 17:31 1170

У Супрун предупредили, в Украине продолжает быстро расти уровень заболеваемостью корью. Только за минувшую неделю в стране зарегистрировано 2 138 случая.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, с начала года количество больных превысило 42 тысячи, большинство из которых - дети.

"Больше всего корью болеют как раз в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший. Чаще всего болеют дети 5-9 лет, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на конец ноября в Украине были в наличии 539 тысяч доз вакцин против кори, паротита и краснухи.

Напомним, неделей ранее корью заболели 1855 украинцев.