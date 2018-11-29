Украина КАРТА На Донбассе растет число обстрелов, снова есть раненные бойцы ВСУ

2018-11-29 10:41 201

За минувшие сутки сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины - двое украинских военнослужащих получили ранения. 

"Противник четыре раза применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями. В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сообщили в штабеоперации Объединенных сил.

Также по данным штаба, сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы, Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово.

Также велся прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Свободного и Гнутово. Опорные пункты наших войск у Луганского оккупанты подвергли огневому воздействию со 120-мм минометов", - отметили в штабе ООС.

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