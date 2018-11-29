Курьезы Супрун посоветовала украинцам есть меньше сала и больше морковки

2018-11-30 18:32 198

Временно исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун снова удивила украинцев своими советами в Facebook. На этот раз она попыталась научить украинцев правильно есть сало, просветила нас темных по поводу его полезности и вреда.

Так, на своей странице в ФБ Супрун дала определение продукту: "Сало - это смесь жиров. В нем есть насыщенные жиры, а также моно- и полиненасыщенные жирные кислоты - такие, как в растительных маслах".

С одной стороны, она отметила, что неполезных насыщенных жиров в сале много: в 100 граммах почти 40 граммов, а это двойная дневная норма для человеческого организма.

"За день нам советуют есть не больше 20-30 грамм насыщенных жиров. Насыщенные жиры - это те самые высококалорийные жиры, избыток которых связывают с риском атеросклероза", - подчеркнула она.

Однако, в 100 граммах сала, по словам Супрун, около 900 калорий - почти половина дневной нормы калорий для человека, умеренно двигающегося: "В сале также нет белков и клетчатки, минералов и ряда необходимых нам питательных веществ. То есть много кушать сала не стоит".

 Но это не означает, что потребление сала не полезно, убеждает Супрун.

"В сале все-таки больше жиров с ненасыщенными жирными кислотами. Даже больше, чем в сливочном масле. Такие жиры хорошо влияют на состояние сосудов", - отметила она и перечислила полезные свойства.

1. Сало содержит незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, редко потребляющих жирную рыбу и экзотическое и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает.

2. В сале есть полезное вещество холин, который играет важную роль в обмене жиров.

3. По содержанию ненасыщенных жирных кислот сало — нечто вроде рапсового масла и рыбье-коровьего жира. Интересно, в некоторых исследованиях выявлено, что от рациона и выпаса свиньи содержание омега-3 жирных кислот может возрастать.

 4. В сале витамины D и Е, хотя их содержание значительно меньше, чем дневная потребность организма.

При этом Супрун подчеркнула, что в 100 граммах сала содержится только 95 миллиграммов холестерина - треть дневной нормы для людей, не имеющих атеросклероза или других хронических болезней сосудов, или же половина от нормы для людей с больным сердцем или сосудами.

Супрун посоветовала: чтобы сало принесло максимальную пользу для здоровья, нужно придерживаться трех правил:

- не употреблять сало в больших количествах. Избыток жиров может вызвать дискомфорт в желудке или кишечнике;

- рассчитать свой рацион и учитывать затраты энергии. Если вы вдруг съели много сала, то в этот день не стоит есть масло, другие животные жиры, мясо, а также сладости;

- сочетать сало с крахмалистыми продуктами (картофелем, кукурузной кашей, хлебом) и острыми компонентами (красным перцем, горчицей). Жиры, которые есть в сале, помогают лучше усваиваться красным и оранжевым пигментам — каротиноидам. Поэтому, если едите сало, то дополните его морковью, помидорами или борщом.

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