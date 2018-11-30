Украина запретила въезд мужчинам с паспортом РФ и возрастом от 16 до 60 лет

Украина ограничила въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет.
"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - сообщил глава Госпогранислужбы Петр Цигикал на совещании у президента Украины.
Исключением будет осуществление гуманитарной миссии, например, прибытие на похороны.
"В случае возникновения обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут, например, на похороны, мы пропускаем", – добавил главный пограничник страны.
В то же время для украинцев, возвращающихся из России, никаких ограничений нет.
В свою очередь президент Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.
"Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, которые будут четко выписаны в инструкции", - подчеркнул он.