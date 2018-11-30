Детали Западные СМИ: Президент Порошенко мог спровоцировать захват Россией моряков для отмены выборов в Украине

2018-11-30 17:33 438

Инцидент в Азовском море и реакция на него президента Украины показали, на что готов пойти Петр Порошенко, чтобы остаться у власти. Об этом говорится в статье Bloomberg.

«Драматические события в Керченском проливе в воскресенье, когда российские военные силы захватили корабли ВМС Украины, продемонстрировали решимость Кремля держаться за военные трофеи его агрессии против Украины и презирать свои международные обязательства. Они также показали, на что готов пойти Президент Украины Петр Порошенко, чтобы остаться у власти», - пишут журналисты американского издания.

По их мнению, введение военного положения выглядело как ловкий политический ход для Президента Украины Петра Порошенко накануне выборов, которые, согласно опросам, он проигрывает.

Украинской власти понадобилось четыре войны и формальный повод, чтобы решиться на шаг, который она называла нецелесообразным при кровавых столкновениях на Донбассе. Об этом пишет французская LeTemps.

По мнению автора, введение военного положения преследовало прежде всего электоральную цель. Люди президента предприняли попытку перенести выборы, но этому вовремя помешали украинские депутаты и мировые лидеры.

«Международное сообщество, в частности, Ангела Меркель, направили президенту крайне жесткие сигналы, которые помешали внедрению такого военного положения, который поставил бы под угрозу демократический процесс в Украине», - утверждает издание.

Версию французских репортеров о том, что «задачей максимум» Банковой был перенос даты выборов, и помешать этому удалось лишь «благодаря решительному сопротивлению в парламенте, беспрецедентному протесту трех бывших президентов и, как можно предположить, призывам из Брюсселя, Берлина и Вашингтона»- поддерживают и их немецкие коллеги.

Впрочем, Süddeutsche Zeitung куда категоричнее в оценках. Признавая, что «насильственное поведение Москвы против украинских лодок является нарушением всех мыслимых прав», автор статьи «Украина: Борьба за власть» называет историю в Азовском море циничной и опасной игрой, которая была инициирована президентом Порошенко и его соратниками.

«Многое говорит в пользу того, что Украина могла спровоцировать этот инцидент, чтобы крайне непопулярный Порошенко мог ввести военное положение. Для него это - верный путь помешать провалу на президентских выборах 31 марта 2019», - говорится в статье.

The Washington Post между тем предполагает, что «непопулярный президент», которому не удалось отменить гонки, будет пытаться использовать искусственно обостренное противостояние с Россией для улучшения своего положения.

«Порошенко хочет получить преимущества для своей избирательной кампании. Он разыгрывает карту главнокомандующего, ходит везде в военной форме, пытаясь показать, что он все контролирует», - констатируют репортеры WP.

Аналитический центр Atlantic Council указывает на несоответствие военного положения реальной угрозе и опасность искушения, которое сейчас стоит перед президентом Порошенко.

«Остается еще одно опасение, что президент может найти повод, скажем, обострение боев в Донбассе, чтобы продолжить военное положение после декабря. Кто тогда сможет его остановить», - риторически спрашивают аналитики?