Политика Порошенко сказал, что может помешать проведению выборов 31 марта

2018-12-04 19:30 177

 

Помешать проведению выборов президента Украины 31 марта 2019 года может только открытая вооруженная агрессия России.

Об этом Петр Порошенко заявил во время встречи со студентами в Ивано-Франковске.

Он пояснил, что атакой на украинские военные катера "Москва продемонстрировала, что перешла к новому этапу эскалации ситуации в акватории Азовского моря – речь идет об оккупации Азовского моря и Керченского пролива".

Учитывая угрозы, пришлось ввести военное положение в 10 областях и во внутренних водах Украины – но это решение имеет "исключительно превентивный характер". Оно позволит защитить украинцев и, в частности, законодательно защитить воинов, чтобы они могли защищать государство, пояснил Порошенко.

"Ни одну свободу мы не нарушим", – заверил президент, опровергая слухи российской пропаганды о прерывании транспортного сообщения или комендантском часе.

Порошенко заявил, что не позволит России сделать то же, что в Абхазии и Южной Осетии, где РФ дала тамошним людям свое гражданство, а потом ввела войска якобы для их защиты: "Так они хотят сделать с нами. Но Украина не даст вам этого сделать".

"Не будет ни комендантского часа, ни прекращения деятельности медиа и цензуры", – сказал Порошенко.

"Очень надеялись (в Кремле), что отложат президентские выборы (в Украине). А чего? Один человек от этого выиграет, и имя этого человека – Путин", – добавил он.

"По моей просьбе глава Верховной Рады внес предложение об определении даты президентских выборов – 31 марта. И я как президент гарантирую, что выборы президента состоятся именно в эту дату. Единственное, что этому может помешать, – это открытая вооруженная наземная агрессия России, страны-агрессора. Тогда будем защищать государство", – заявил Порошенко.

Он напомнил, что предлагает даже разрешить местные выборы во время военного положения.

Порошенко также сказал: "Были сюжеты на российском телевидении, что в украинских магазинах пропала соль – и надо срочно покупать соль и спички. Пришлось отправить в бывшей Артемовск, сейчас Бахмут – продемонстрировать горы соли и сказать, что уже добытого хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Еще и россиянам дадим".

Кроме того, он отметил, что определена дата Собора, который изберет предстоятеля Украинской православной церкви, – и это последний шаг к объединению украинской православной общины.

"И когда для защиты Русской православной церкви в Украине – они наконец назвали вещи своими именами – собирается Совет безопасности Российской Федерации и думает, что делать с этим Порошенко... Ничего вы не сделаете. Потому что судьбу Украины наконец-то будет решать украинский народ, а не император из Москвы. Ушло ваше время", – заявил Порошенко

Он констатировал: "Ситуация непростая, угроза со стороны России растет".

Но подчеркнул: "Мы создали армию, которая способна остановить агрессора".

Под конец президент сказал студентам: "Я желаю вам всем мира. Но мира не через капитуляцию, а мира через победу".

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