Детали Автор «евроблях» Кривицкий внедрил на Волынской таможне новую схему ухода от таможенных платежей для импортных машин

2018-12-05 15:00 102

Автор схемы «евробрях» - нынешний и.о. заместителя главы ГФС Украины Виктор Кривицкий, придумал новый способ не платить положенные таможенные платежи при импорте машин.

Соответствующее расследование опубликовал сайт «Антикор».

Закрытие «евробляховой» схемы было одной из договоренностей между президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом после таможенной войны летом 2018.

Но для Виктора Кривицкого доход от схем по импорту транспорта является одним из главных, поэтому он придумал новый способ заработка и уже тестирует в своей вотчине – Волынской таможне.

Схема получила название «Шваке» - от названия сервиса SCHWACKENET.

Согласно распоряжению Виктора Кривицкого, цена на ввозимый в Украину б/ушный автомобиль должна проверяться в данном сервисе. С этой целью для таможен был приобретен платный доступ к сервису, а на каждой таможне определен человек, который имеет логин и пароль для входа в систему.

Однако в немецкой версии, которую используют все таможни Украины, цены на автомобили на 20%-30% выше, чем швейцарской, которую использует только Волынская таможня.

В результате через Волынь импортировать автомобили на 20%-30% дешевле, чем через любую другую таможню Украины. Поэтому за последний месяц оформление автомобилей на других таможнях страны или вообще остановилось, или идет небольшими объемами.

Непосредственными исполнителями схемы является жители Волынской области Дмитрий Мельник и Сергей Мостенец. Оформлять по льготным ценам автомобили на Волынской таможне имеют право только брокерские компании, которые входят в их орбиту.

Причем, Сергей Мостенец и Дмитрий Мельник задействовали в схеме юридические лица, которые ранее уже засветились на другой махинации.

Речь идет об ООО «АВТО-ДОМ-Ю», ООО «А-2», ООО «Марэм Украина», ООО «ВЕСТ БРОК», ООО «ВОЛИНЬБРОКСЕРВИС», ООО «ЗАХИДАВТОЕКСПРЕС», ООО «РЕЙД СМАРТ» ООО «ПРОМЛЕГАЛ», ООО «ЛКИ ГРУПП», ООО «ЛИНКОРД ЛТД» и других. Общее количество фиктивных предприятий, задействованных в схеме «Шваке», исчисляется десятками.

Ранее эти компании использовались, чтобы ввозить автотранспортные средства в Украину по заказу физических лиц, которые самостоятельно оплачивали их стоимость и растаможку. При этом по поддельным документам ввоз автомобилей оформлялся как их продажа от иностранной фирмы украинской компании. Предприятия таким образом получали налоговые кредиты и возмещения НДС от государства.

Общий объем убытков, которые были нанесены Украине этой схемой в период 2017-2018, составил почти 300 миллионов гривен .

Авторы расследования даже установили, что среди сотрудников этих фиктивных фирм успели засветиться даже нынешние сотрудники ГУ ГФС в Волынской области. Например, Главный государственный ревизор-инспектор отдела контроля за возмещением НДС управления налогов и сборов с юридических лиц Карина Кисель успела поработать в фирмах «Волыньброксервис» и «ЗБС» и даже получить там зарплату в размере около 7 тыс. грн.