Политика У Надежды Савченко в СИЗО сгустилась кровь и почернели руки - сестра

2018-12-10 21:30 597

У нардепа Надежды Савченко из-за сухой голодовки сгустилась кровь и почернели руки. Об этом после свидания в СИЗО сообщила ее сестра Вера.

"Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода! Она выглядит очень плохо. Я не видела ее такой никогда", - говорится на странице Веры Савченко в Фейсбуке 10 декабря.

Вера отметила, что когда человек внезапно переходит на сухую голодовку, то "он угасает на глазах".

"Лицо неживого цвета... И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью", - написала сестра нардепа-заключенной.

Вера также добавила, что Надежду на суд 11 декабря везти не хотят, а предлагают проводить заседание по видеоконференции. Сестра убеждена, что это делают для того, чтобы люди не видели, как выглядит Надежда Савченко.