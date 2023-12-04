ВОЙНА В Украине Что на самом деле произошло с депутатом Дубинским в СИЗО - полиция раскрыла итоги проверки

2023-12-04 10:27

Правоохранители не нашли подтверждения нанесения телесных повреждений народному депутату Александру Дубинскому в СИЗО. Об этом сообщила полиция Киева по результатам проведенной проверки.

Отмечается, что в полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что за двое суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

"Следовательно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия. По результатам проверки, судебно-медицинское исследование информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в заявлении.

В то же время в Telegram-канале Дубинского появилось сообщение, что начальник СИЗО якобы принял решение о переводе нардепа в одиночную камеру с видеонаблюдением.