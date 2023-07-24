Мир Сидит в СИЗО: стало известно, в каких условиях держат террориста Гиркина в "Лефортово"

2023-07-24 20:48

 

Российский террорист Игорь (Стрелков) Гиркин после ареста пребывает в СИЗО "Лефортово" в Москве. Его задержали за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, соглано ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Как он устроился в СИЗО рассказал секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, которого цитирует российский Интерфакс.

Террорист находится в двухместной камере, обустроенной телевизором и холодильником, он имеет доступ к библиотеке. Сам аресторанный решил не комментировать условия, в которых находится, но сообщается, что "признаков морального или физического давления выявлено не было".

Тем временем, Гиркин отказывается сотрудничать со следствием. Его задержали и предъявили обвинение 21 июля6, после чего отправили под стражу до 18 сентября.

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