Украина В Укрзализныце заявляют о резком росте групповых бронирований билетов

2018-12-11 16:30 141

Укрзализныця в первую очередь рассматривает детские заявки из-за общего роста количества групповых бронирований.

Укрзализныця заявляет о значительном росте групповых бронирований железнодорожных билетов на новогодние праздники 2019 года. В связи с этим компания в первую очередь рассматривает заявки на перевозку детских групп пассажиров.

Об этом во вторник, 11 декабря, сообщает пресс-служба УЗ на официальном сайте компании.

В настоящий момент уже удовлетворено более 1200 таких заявок на 56 тысяч детских мест, осталось обработать еще 44, уточнили в пресс-службе.

В компании также уверили, что если по объективным причинам она не сможет выполнить заявку из-за нехватки мест, то предложит альтернативные варианты – например, выезд в другую дату, или назначит дополнительный поезд.

На прошлой неделе в Укрзализныце заявили о рекордном количестве проданных билетов. За сутки 5 декабря было продано 347 тысяч проездных документов. 64% билетов было реализовано через интернет.

Ранее сообщалось, что в этом году Укрзализныця назначит 30 дополнительных поездов на новогодние праздники.