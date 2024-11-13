Жизнь На фоне похолодания в Украине заметно увеличивается потребление электроэнергии

2024-11-13 14:31

В Украине постепенно увеличивается потребление электроэнергии на фоне похолодания. Об этом сообщает Укрэнерго.

"Потребление демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня уровень был на 4% выше, чем днем ранее. Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 5,1% больше, чем в предыдущий рабочий день - в пятницу, 8 ноября", - говорится в сообщении.

Энергетики напоминают, что на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты после российских массированных атак, и просят граждан потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток. Также желательно не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 7:00 до 11:00 утром и с 16:00 до 21:00 вечером.

Напомним, Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы.

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