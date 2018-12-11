Политика Савченко: Мне пошли на уступки, но еще поголодаю - превзойду себя

2018-12-11 17:32 132

 

Нардеп прекратит сухую голодовку 13 декабря

Народный депутат Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, прекратит сухую голодовку 13 декабря. Об этом она заявила в Шевченковском суде Киева, передает Украинская правда.

Савченко сказала, что решила прекратить голодовку, потому что ей пошли на уступки и она сможет подать электронную декларацию.

Но нардеп намерена голодать еще один день - 12 декабря - чтобы "превзойти срок" своего сухого голодания в России, которое длилось 6 дней.

"Я говорила, что буду голодать, пока не решится вопрос с представлением декларации. Но банк пошел на встречу и решил приехать ко мне в тюрьму, потому что меня не отпускают в банк. Поэтому моя сухая голодовка продолжается завтра последний день. Чтобы было больше, чем в России. На 8-й день я начинаю пить и выходить из голодания ", - сказала Савченко.

Она добавила, что за 6 дней голодания потеряла 7 кг - с 73 кг до 66 кг.

5 декабря Савченко объявила сухую голодовку, заявив, что следователи хотят лишить ее возможности видеться с родными и помощниками, не дают восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты.

Савченко вместе с главой центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

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