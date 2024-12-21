ВОЙНА В Украине Трампа предупредили, что США столкнутся со страшной угрозой, если Украина вынуждено пойдет на серьезные уступки

2024-12-21 11:33

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа, что США столкнутся со "страшной угрозой" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина будет вынуждена пойти на уступки, чтобы прекратить войну с рф. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Рютте подчеркнул, что Украине нужно "хорошее соглашение", и призвал США продолжать военную поддержку. По его словам, принуждение Украины к невыгодному миру приведет только к тому, что враги Запада "обрадуются" и начнут планировать свои собственные нападения.

Рютте добавил, что между роССией, Китаем, Северной Кореей и Ираном существуют глубокие военные и экономические связи, а взаимные поставки оружия и денег подпитывают войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Он также добавил, что усиление военной поддержки Украины накануне возможных мирных переговоров важнее, чем обсуждение того, когда Украине может быть предложено членство в НАТО.

"Самое главное сейчас - убедиться, что, когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - подытожил Рютте.