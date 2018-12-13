Политика ''Двери НАТО открыты!'' Порошенко заявил о важных переговорах из-за агрессии России

2018-12-13 17:30 210

 

Президент Украины Петр Порошенко 13 декабря встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках переговоров обсуждалась агрессия России против Украины, в том числе и нападение в Черном море.

В пресс-службе президента сообщили, что Петр Порошенко передал полный список лиц, причастных к обстрелу и захвату трех украинских кораблей на выходе из Керченского пролива.

Во время беседы с генеральным секретарем НАТО Петр Порошенко объяснил, что целью России является эскалация и блокада индустриальных центров Украины, а также дестабилизация ситуации в Мариуполе и уничтожение его порта.

Также во время переговоров стороны договорились о том, что Североатлантический альянс уже в ближайшее время передаст украинским военным современное GPS-оборудование, которое поможет отслеживать ситуацию в Черном море.

Президент Украины также отметил, что НАТО необходимо усилить свое присутствие в Черном море, чтобы избежать обострения ситуации в регионе.

"Мы благодарны союзникам за поддержку в реализации программы реформ, которая помогает нам укреплять оборонительные возможности Украины. Мы благодарны партнерам за то, что двери НАТО открыты для Украины", — обратился Порошенко к Столтенбергу.

Помимо Генерального секретаря НАТО Порошенко провел переговоры с членами Европарламента.

"С международными партнерами мы уже начали обсуждение возможности отмены разрешения кораблям РФ заходить в порты ЕС и США", — заявил президент Украины.

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