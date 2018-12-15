Детали Состоялся съезд Оппозиционного блока

2018-12-15 17:44 264

 

В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии "Оппозиционный блок. Глава "оппозиционного правительства" Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула. "У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство", - в своем выступлении отметил Александр Вилкул.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах. Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета "Оппоблока" был избран Борис Колесников. Также на VIII съезде "Оппоблока" было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

Народный депутат Украины, глава парламентской фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим Новинский во время своего выступления на съезде отметил: «ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК представляет интересы избирателей всей Украины, а не только Юго-Востока. Мы были, есть и будем единственной идеологической оппозицией к действующей власти. И мы последовательно и принципиально отстаиваем наши ценности: выступаем против вступления Украины в НАТО, переписывания истории, героизации воинов УПА, дискриминации граждан по языковому принципу. Мы были первыми, кто поддержал Минские соглашения, делали и делаем все для восстановления мира в нашей стране».

Политик также заявил, что ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК - единственная политическая сила в стране, поддерживающая каноническое православие. И сообщил, что заявление о поддержке Украинской православной церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием внесено в итоговую резолюцию Съезда, которая также осудила попытки власти вмешаться во внутренние церковные дела

Еще по теме

Военное положение: на Сумщине стремительно растет число блокпостов

2018-12-12 21:15 777

Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года

2018-12-06 22:40 891

фото В Киеве обозначили новые проблемы и вызовы легкой промышленности

2018-11-29 09:54 1038

фото Водители фур пошли войной на евробляхеров - перекрывают дороги, бьют морды

2018-11-27 15:14 2661

Еще новости в разделе "Детали"

Состоялся съезд Оппозиционного блока

2018-12-15 17:44 264

фото 22 декабря в Национальной оперетте покажут музыкальную сказку «Приключения Буратино»

2018-12-12 19:32 750

Украину терроризирует корь: медики назвали самые опасные регионы

2018-12-12 19:00 1584

Украинцы тратят на еду больше половины своих доходов

2018-12-12 18:50 1839
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Состоялся съезд Оппозиционного блока 2018-12-15 17:44 264
фото 22 декабря в Национальной оперетте покажут музыкальную сказку «Приключения Буратино» 2018-12-12 19:32 750
Украину терроризирует корь: медики назвали самые опасные регионы 2018-12-12 19:00 1584
Украинцы тратят на еду больше половины своих доходов 2018-12-12 18:50 1839

Лента

18:24 Избран предстоятель поместной церкви в Украине
17:44 Состоялся съезд Оппозиционного блока
16:09 Усик прокомментировал угрозы, вызванные его готовностью встать на защиту монахов
15:00 Билеты на поезда подорожают дважды в 2019 году
14:30 ГСЧС завершила спасательные работы на месте взрыва в Фастове
14:10 Появилось первое фото заседания Объединительного собора
14:00 Криштиану Роналду признал себя виновным и получит «два года»
13:30 Желтые жилеты готовят новые протесты во Франции
13:00 ВСУ отомстили ''Л/ДНР'' за горькие потери: подробности новых боев
12:30 Суббота в Украине будет морозной, а на Одесскую область надвигается снег