Политика Насиров решил судиться с врачом-кардиологом: на кону 1 млн гривен

2018-12-19 20:30 291

 

Бывший председатель Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, которого подозревают в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением, подал в суд на врача, который свидетельствовал в уголовном производстве в отношении Насирова, и требует 1 миллион гривень компенсации "за моральный ущерб".

"Мне сообщили, что сегодня в 13:00 в Шевченковском суде Киева будут рассматривать дело врача, который свидетельствовал по уголовному производству Романа Насирова", – сообщила в среду, 19 декабря, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает ЗН.

Врач Максим Соколов, против которого позывается Насиров, является интервенционным кардиологом, который работает в Институте кардиологии им. академика М.Д. Стражеска. В свое время НАБУ обращалось в его институт с просьбой провести обследование состояния здоровья Романа Насирова. Позже, как председатель комиссии, он давал показания в суде по делу Насирова, и находясь под присягой на вопрос судьи озвучил факты о состоянии здоровья экс-главы ГФС.

В свою очередь Насиров подал гражданский иск в суд, поскольку эти данные разгласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 000 000 гривень возмещения.

"Киевский окружной административный суд уже вынес решение восстановить Насирова, подозреваемого в коррупционных преступлениях, на должность председателя ГФС Украины. А по врачу, который свидетельствовал в соответствии с действующим законодательством, далее происходит судебное производство и может быть вынесен приговор выплатить огромную сумму лицу, которое подозревается в хищении миллиардов средств налогоплательщиков. Нельзя допускать давления и запугивания граждан, которые не боятся говорить правду", - отметила Супрун.

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