Политика Шевченковский райсуд Киева постановил вернуть Насирову 64 миллиона

2019-03-05 15:14 285

Шевченковский райсуд Киева уменьшил залог для экс-главы Госфискальной службы Романа Насирова со 100 млн грн до 36 млн грн.

Как сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры, такое решение было принято по собственной инициативе суда в соответствии с размером гражданского иска в уголовном производстве.

Также на заседании было продлено действие мер пресечения фигурантам дела: экс-председателю ГФС Украины и руководителю ГФС Украины.

Следующее заседание назначено на 14 марта 2019 года.

Напомним, суд арестовал почти 300 тыс. долл. Насирова на британских счетах. 10 ноября 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Насирова. По версии следствия, Насиров в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд незаконных решений относительно расписания выплат сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой газовой схеме Онищенко, на общую сумму 2,019 млрд грн. Однако решение об увольнении Насирова с должности председателя ГФС приняло правительство 31 января нынешнего года. Об этом ходатайствовало Министерство финансов.

Насиров успел побывать в Лукьяновском СИЗО. Так, Соломенский суд Киева помещал его под стражу на 60 дней, однако за чиновника оперативно внесли залог в сумме 100 млн грн.

Позднее Окружной админсуд Киева принял решение восстановить Романа Насирова на посту руководителя ГФС. Кабмин данное решение суда обжаловал.