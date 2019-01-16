Политика Насиров принес документы в ЦИК – тоже хочет в президенты

2019-01-16 21:00 141

Экс-председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

"Около 16:45 господин Насиров принес и сдал документы для регистрации его кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца", - сказал он.

В течение 5 дней ЦИК должен зарегистрировать его или отказать.

Таким образом, Насиров стал 14-м человеком, который намерен баллотироваться на пост главы государств