Политика Ле Пен снова собирается в оккупированный Крым

2018-12-19 19:30 234

Также в Крым приедет вице-президент Национального фронта Луи Алио

Лидер правой французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен планирует посетить Ялтинский международный экономический форум в оккупированном Крыму 19 апреля 2019 года. Об этом со ссылкой на сопредседателя оргкомитета форума Андрея Назарова сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Он сказал, что Ле Пен подтвердила свое участие в форуме.

Также, по словам Назарова, в Крым приедет вице-президент Национального фронта Луи Алио.

Ле Пен уже приезжала в Крым в 2013 году. Тогда она приняла участие в конференции "Нравственность и дипломатия", которая прошла в Ялте.

В 2016 году, перед выборами во Франции, Ле Пен встречалась с президентом РФ Владимиром Путиным и просила у него денег на кампанию.