Детали НОВИНСКИЙ С ТРИБУНЫ ВР: УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ПОДЫГРЫВАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ПОРОШЕНКО, ЕМУ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО

2018-12-20 14:17 174

Антиправославными законопроектами власть окончило противоставила себя народу. Об этом с парламентской трибуны заявил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

«В нарушение регламента коалиция пытается поставить в повестку дня и проголосовать законопроекты, направленные на уничтожение канонической Украинской православной церкви. Этим власть окончательно противопоставила себя украинскому народу», - отметил Новинский.

По убеждению главы фракции, причина - критически низкие рейтинги власти: большинство реформ провалено, люди живут в нищете, в стране война, доверие к власти на нуле. Единственным общественным институтом, которому доверяют украинцы, осталась Церковь.

«Власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине - Украинской православной Церкви, прихожанами которой являются более 32% граждан Украины, это около 10 миллионов человек, которые сегодня могут быть лишены права на свободу совести и религии. Авторами законопроекта УПЦ названа инструментом манипуляций Кремля без каких-либо доказательств. В верующих УПЦ власть видит для себя угрозу. ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выступает против создания провластных религиозных организаций за счет ущемления в правах трети украинского народа. Это преступление против государства», - отметил народный депутат в своем выступлении.

Новинский призвал парламент остаться в конституционном поле и не подыгрывать избирательной кампании уходящего президента Петра Порошенко, уровень недоверия к которому со стороны украинского общества превышает 80%.

Отметим, что законопроект № 4511 предусматривает особую процедуру регистрации религиозных организаций и процедуру согласования кандидатур священников УПЦ с исполнительной властью, что является дискриминацией противоречит ст. 24 Конституции Украины. Законопроект №4128 предусматривает изменение устава религиозной общины незначительным количеством голосов ее членов, что позволяет организовать незаконный переход в другие конфессии и фактически легализует рейдерство храмов и церковной собственности в пользу провластной церкви. Законопроект № 5309 предлагает необоснованное и насильственное переименование УПЦ, что также является дискриминацией этой конфессии и противоречит Конституции.

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