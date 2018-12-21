Детали Эксперты: Медведчук – не оппозиция

2018-12-21 13:05 213

Политический проект Виктора Медведчука носит оппозиционное название, но на самом деле его положение эксклюзивно и к оппозиции его группа политиков не принадлежит, считает эксперт Дмитрий Товстенко.

По его мнению, подтверждений этому масса. Медведчук - единственный, кому сегодня позволено летать прямым рейсом Киев–Москва, при этом, с одной стороны, он является официальным представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и ведет некие переговоры об освобождении пленных и заложников, а с другой, по словам Порошенко, представляет интересы РФ.

 «Медведчуку сходит с рук невозможное: вести бизнес одновременно в Украине, в России и Крыму. История о великом газовом магнате Оксане Марченко (супруга Медведчука), чьи компании («Аснор», «Гелийкоминвест», «Укрснаб» преспокойно работают на оккупированном полуострове) находится в открытых источниках, но никого не беспокоят.

Восемь найденных журналистами-расследователями компаний Медведчука в прошлом году заплатили в российский бюджет свыше 40 млн гривен. Напомним, что в России 30% казны идет на армию, безопасность и правоохранительную деятельность. Ту самую машину, с которой призывает всех украинцев бороться, даже ценой собственной жизни, Пётр Порошенко», - говорится в статье.

 По мнению эксперта, одиозный кум Путина является своеобразным «коммивояжером» между элитами Украины и России по причине отсутствия межу ними нормального диалога. И если целью других оппозиционных сил – проекта «Наш край», остатков «Оппозиционного блока» и партии «Наши» Евгения Мураева – является борьба с властью, то цель группы Медведчука, по словам эксперта, – «вывести Порошенко во втором туре на спарринг с Бойко. Это единственная пара, где у действующего президента есть шансы. А осенью оформить классическое двоевластие, где условный блок Порошенко и блок Медведчука делят власть пополам».

Еще по теме

Дефолта пока не будет: МВФ утвердил кредит для Украины - получим в долг еще почти 4 миллиарда долларов

2018-12-19 09:11 597

видео Пресс-конференция Петра Порошенко: онлайн-трансляция

2018-12-16 14:06 786

Завтра в Софии Киевской пройдет Собор по созданию автокефальной церкви в Украине

2018-12-14 13:14 1266

Российским судам могут запретить заходить в порты США — Порошенко

2018-12-13 21:30 804

Еще новости в разделе "Детали"

Эксперты: Медведчук – не оппозиция

2018-12-21 13:05 213

Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика

2018-12-20 16:30 633

Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть

2018-12-20 16:00 1137

Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен

2018-12-20 15:07 837
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Эксперты: Медведчук – не оппозиция 2018-12-21 13:05 213
Крымское судилище: пленным украинским морякам отказали в праве на переводчика 2018-12-20 16:30 633
Супрун посоветовала беременным как избежать токсикоза и что нельзя есть 2018-12-20 16:00 1137
Насиров начал судиться с врачом-кардиологом: требует отдать миллион гривен 2018-12-20 15:07 837

Лента

видео 16:28 Раскрыты новые детали сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн"
15:46 Трамп приказал Пентагону вывести семь тысяч американских солдат из Афганистана
15:14 Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей
14:45 В Минюсте уверяют что силовики больше не применяют пытки, запугивание и шантаж
14:13 Как украинские банки борются за платежеспособных клиентов
13:36 Грипп косит украинцев: за неделю в стране заболели более 200 тысяч человек
13:05 Эксперты: Медведчук – не оппозиция
12:41 Москва отказалась обменивать пленных - предлагали уже 66 россиян за 19 граждан Украины
12:15 Новые правила и условия таможенного оформления автомобилей на еврономерах
КАРТА 11:40 Обострение в зоне ООС на Донбассе - чисто обстрелов растет, снова есть раненые