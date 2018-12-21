Детали Эксперты: Медведчук – не оппозиция

2018-12-21 13:05 213

Политический проект Виктора Медведчука носит оппозиционное название, но на самом деле его положение эксклюзивно и к оппозиции его группа политиков не принадлежит, считает эксперт Дмитрий Товстенко.

По его мнению, подтверждений этому масса. Медведчук - единственный, кому сегодня позволено летать прямым рейсом Киев–Москва, при этом, с одной стороны, он является официальным представителем Украины в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе и ведет некие переговоры об освобождении пленных и заложников, а с другой, по словам Порошенко, представляет интересы РФ.

«Медведчуку сходит с рук невозможное: вести бизнес одновременно в Украине, в России и Крыму. История о великом газовом магнате Оксане Марченко (супруга Медведчука), чьи компании («Аснор», «Гелийкоминвест», «Укрснаб» преспокойно работают на оккупированном полуострове) находится в открытых источниках, но никого не беспокоят.

Восемь найденных журналистами-расследователями компаний Медведчука в прошлом году заплатили в российский бюджет свыше 40 млн гривен. Напомним, что в России 30% казны идет на армию, безопасность и правоохранительную деятельность. Ту самую машину, с которой призывает всех украинцев бороться, даже ценой собственной жизни, Пётр Порошенко», - говорится в статье.

По мнению эксперта, одиозный кум Путина является своеобразным «коммивояжером» между элитами Украины и России по причине отсутствия межу ними нормального диалога. И если целью других оппозиционных сил – проекта «Наш край», остатков «Оппозиционного блока» и партии «Наши» Евгения Мураева – является борьба с властью, то цель группы Медведчука, по словам эксперта, – «вывести Порошенко во втором туре на спарринг с Бойко. Это единственная пара, где у действующего президента есть шансы. А осенью оформить классическое двоевластие, где условный блок Порошенко и блок Медведчука делят власть пополам».