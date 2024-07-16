Политика Главы МИД стран ЕС планируют бойкотировать саммит в Будапеште, чтобы проучить Орбана

2024-07-16 14:32

Министры иностранных дел Европейского Союза планируют пренебречь внешнеполитическим саммитом в Будапеште в августе. Евросоюз же планирует организовать собственный "формальный" саммит в то же время, пишет Politico.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа. Но после того, как премьер-министр Виктор Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и самовольно встретился с российским бункерным диктатором и лидером Китая Си Цзиньпином, многие министры иностранных дел ищут способ избежать еще одного, как они полагают, "пропагандистского шоу Орбана".

По словам трех дипломатов ЕС, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана.

"Если в этот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем, министры не смогут уехать в Будапешт", - сказал один из дипломатов.

Другой дипломат отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".